CÔTÉ, Pierre E.



À Sherbrooke, le 1er novembre 2018, à l'âge de 56 ans, est décédé M. Pierre Emmanuel Côté, fils de feu Pierre J. Côté et de feu Marguerite L'Allier. Il demeurait à Sherbrooke (Deauville), autrefois à Laval.Il laisse dans le deuil son frère, ses soeurs et beaux-frères, Bernadette (Michel), Louise (Luc), Geneviève (Sylvain) et Jean-Charles, ses neveux et nièces ainsi qu'oncle, tante, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 24 novembre 2018 à compter de 9h30 en l'église St-Pie-X au 1065, boulevard Pie-X, Laval, QC H7V 3B2 - Téléphone : (450) 682-5515.Une cérémonie suivra à 11h en l'église St-Pie-X. Les cendres seront ensuite inhumées au cimetière de St-Jérôme au 541, boulevard Roland-Godard, St-Jérôme, QC J7Y 5C6.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du C.H.U.S. 530, 10eme AVENUE SUD Sherbrooke, Qc, J1G 2R9 ou à toute autre cause qui vous tient à coeur serait apprécié.