NORMAND, Lucille



15 mars 1931 - 5 novembre 2018À Québec, le 5 novembre, à l'âge de 87 ans, est décédée paisiblement madame Lucille Normand, épouse de feu Paul Émile Larivière, fille de feu Adrien Normand et feu Ida Perrier. Elle demeurait depuis peu à Québec après avoir habité toute sa vie à Montréal.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Susan Dufour) et sa fille Christiane, ses petits-enfants Charles-Étienne Larivière (Renée Marquis), Marianne Fédérici (Steve Desrosiers) et Alix Fédérici Larivière ainsi que ses arrière-petits-enfants Romy, Janelle, Maya, Mathis, Émile et Amélia. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Gisèle Normand, ses belles-soeurs et beaux-frères: Ange-Aimée Bernier (feu Bernard Normand), Marcel (feu Blanche Poirier), Gisèle Marier (feu Normand Larivière), Monique (Henri Helleu), sa grande amie Marielle Morais ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 1er décembre de 13h à 16h au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V1E7Une cérémonie religieuse suivra à 16h à la chapelle du centre.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.