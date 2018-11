POIRIER, Marcel



De La Minerve, le 12 novembre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Marcel Poirier.Il laisse dans le deuil ses enfants: Caty (Daniel) et Bryan, ses petits-enfants: Michaël et Tristan, sa grande amie Michèle, ses frères: Paul-André et Charles, ses soeurs: Marie-Paule, Colette et Jocelyne, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 novembre de 13h à 16hSAINT-EUSTACHE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.