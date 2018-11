LAPORTE, Gabrielle



À Rawdon, le 11 novembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Gabrielle Laporte, épouse de feu M. Ernest Roussille.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole, Marc (Lucette) et Sylvain (Denyse), ses petits-enfants Julie (Patrick) et Martin, ses arrière-petits-enfants Sandrine, Antoine, Sébastien, Samuel et Zachary, ses soeurs Jeannine, Cécile, Jacqueline, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 25 novembre 2018 de 13h à 16h30. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h au salon même.