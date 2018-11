LAROCQUE, Marguerite

(née Clark)



C'est avec une profonde tristesse, que nous annonçons le décès de notre mère, Marguerite Larocque, née Clark. Elle nous a quittés paisiblement à l'hôpital Sacré-Coeur, le 12 novembre 2018, des suites d'une maladie pulmonaire.Elle laisse dans le deuil, ses deux enfants, Lucie et Richard Larocque, ainsi que cinq petits-enfants, Simon (Camille), Chloé (Sébastien), Gabrielle ( Jean-Luc), Alice et Sarah (Félix), une arrière-petite fille, Laurence, ainsi que sa soeur, Denise Lamarche, née Clark, sa belle-soeur, Lise Clark, née Roch et son neveu David Clark.Tous ceux qui connaissent cette femme merveilleuse qui a aidé et aimé tant, sont conviés à nous rejoindre.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 novembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h puis le samedi 24 novembre 2018 de 9h à 10h30 au salon funéraire Urgel Bourgie/Athos, 745 Boul Crémazie E, Montréal, H2M 1L9.Les funérailles auront lieu le samedi 24 novembre 2018 à 11h à l'église Saint-Isaac-Jogues, 1335 rue Chabanel E, Montréal, H2M 2N8 suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse Saint-François-de-Sales, 7070 boul. des Milles-Iles, Laval H7A 4B3.