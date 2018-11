MARCIL, Luc



À Boucherville, le 11 novembre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Luc Marcil,Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude (Marc), Bruno, Catherine (Jean), ses petits-enfants, ses arrière-petits enfants, sa soeur Renée, ses frères Yvon (Frencis), Roger (Louise), Simon, Françoix (Sylvie), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs collègues et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 novembre 2018 de 10h à midi et de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire de:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 16h30 dans le salon.En guise de sympathie, un don à la Fondation de la Maison La Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Luc.