DÉSY (née Longpré), Lucille



À Boucherville, le dimanche 11 novembre, est décédée Lucille Longpré, veuve de Jacques Désy.Elle laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints / conjointes, ses petits-enfants et leurs conjoints / conjointes, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs et son frère, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 24 novembre dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 14h.Des dons à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.