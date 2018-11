VANIER, Clarisse (née Robidoux)



À Montréal, le 2 novembre 2018, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée Mme Clarisse Robidoux, épouse de feu M. Ferdinand Vanier. Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (Michel Themens) et Normand (Claire Tremblay), ses petits-enfants Dominic (Julie Riopel), Caroline (Éric Perreault), Maryka (Philippe L'Hostie) et Guillaume, ses arrière-petits-enfants Adrien, Estéban, Ludovic et Fanny, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 24 novembre 2018 de 14h à 17h à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 17h en la chapelle de la résidence funéraire.