Saviez-vous que Guy A. Lepage a un chien qui se nomme Attaque et qui partage sa vie de famille, autant dans la vraie vie qu’au petit l’écran ? Il nous présente son caniche nain âgé de 12 ans, que l’on pourra voir dans une série télévisée Bébéatrice en décembre.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir Attaque chez vous ?

Ma blonde et sa sœur voulaient offrir un caniche à leur mère pour Noël. Il était bébé à son arrivée à la maison et nous devions le mettre propre avant de l’offrir. Comme je travaille de la maison, le bébé chien passait ses journées sur mes cuisses. Finalement, on l’a gardé et je suis devenu, malgré moi, son maître, alors que les chiens ne m’intéressaient pas.

2. Pourquoi, êtes-vous plus « chat » que « chien » ?

Ironiquement, moi c’est les chats que j’aime. Tout comme moi, ce sont des indépendants affectueux. Mon chien est une tache, mais je m’y suis attaché.

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre chien ?

Totalement soumis. Quand mes enfants sont nés, il prenait automatiquement sa place au dernier rang du clan sans rechigner. On l’a appelé Attaque par dérision. Cependant, il est très protecteur et aboie dès qu’un de mes enfants est en danger. Sa mission est de surveiller les membres de ma famille et m’avertir en cas de besoin.

4. Est-ce que son homologue de la série à la même personnalité ?

Exactement la même chose. Dans la série, il est la victime docile de Bébéatrice. À la maison, il est la victime docile de Thomas.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Attaque tel que présenté dans la série Bébéatrice.

Le dessinateur Éric Godin a parfaitement saisi la volonté de notre chien d’être inclus dans TOUTES les activités familiales. Je pensais que Milou ou Idéfix étaient des clichés : un chien « cute » qui est toujours dans les jambes et prend plaisir à être là alors que personne ne s’occupe de lui. Mon chien est exactement pareil.

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups que vous avez transposés dans la série.

Quand elle était jeune, Béatrice torturait son chien et quand il grognait, elle criait : « Le chien m’a encore mordu ! » On a refait exactement la même chose dans la série, mais en plus sadique.

7. En quoi Attaque a été ou est une source d’inspiration pour vous ou pour la série ?

Il est un membre de ma famille. C’était évident qu’il ferait partie de la série, car elle représente chacun des membres de ma tribu. C’est mon chien et comme m’a déjà dit Dany Turcotte : « c’est peut-être moi qui est gai, mais c’est toi qui te promènes avec un caniche ! »

8. Quel est son endroit préféré ?

Dans mes jambes. Surtout quand je transporte des objets fragiles ou des enfants turbulents.

9. Qu’est-ce que les parents de Bébéatrice auraient voulu savoir avant d’obtenir ce chien ?

Qu’il jappe dès que ça sonne à la porte pour nous avertir pendant beaucoup trop longtemps de notre propre arrivée.

10. Quelle est l’activité préférée d’Attaque dans la série ? Dans la vraie vie ?

Courir après une balle jusqu’à ce que mort s’ensuive.

À propos de Guy A. Lepage