MAILLOUX, Madeleine



Le 24 octobre 2018, à l'âge de 99 ans, Madame Madeleine Mailloux, a rejoint dans l'au-delà ses parents Alcide Mailloux et Alexandrine Pelletier, ses soeurs Georgette, Thérèse, Claire, Françoise (Miller) et Antoinette (Guay).Elle laisse dans le deuil, ses nièces Claire-Anne Gagnon (Jean Rouleau) et Diane Meilleur (Jean Pierre Turgeon), ses petites-nièces Élisabeth, Carina, Catherine et son petit-neveu Matthieu, ainsi que ses neveux et nièces de la famille Guay: Pierre-Julien, François et Évelyne et de la famille Miller: Catherine, Margaret, Michael, John, Madeleine et Pierre.Son arrière-petite-nièce Maïa et ses arrière-petits-neveux, Alexandre, Thomas et Félix qui ont eu la chance de profiter assidûment de sa présence dans les dernières années, garderont d'elle, le meilleur souvenir.La famille recevra vos condoléances:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 23 novembre 2018 de 18h à 22h, ainsi que le samedi 24 novembre, en l'église Saint-Hilaire, 260 chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire, J3H 3H4, dès 10h. Les funérailles suivront à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation québécoise du cancer.