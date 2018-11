FOURNIER, Irène (Laplante)



Originaire de Saint-Edouard, le 10 novembre 2018, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Irène Fournier, épouse de feu Raoul Laplante, elle était la mère de feu Murielle, feu Louise, feu Francine et de feu Robert Laplante.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise (André), Michel (Lucie), Carole (Denis), Lise (Mario) et Johanne (Daniel) , ses 9 petits-enfants, ses 10 arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-enfant, ses soeurs Gaetanne et Mariette, sa belle-soeur Thérèse, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 24 novembre 2018 de 11h à 13h30 au:226 RUE SAINT-PATRICESHERRINGTON, QC, J0L 2N0Tél: 450-245-3355