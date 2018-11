HÉBERT, Marcel Émile, ing.



À St-Lambert, le 8 novembre 2018, à l'âge de 88 ans est décédé M. Marcel Émile Hébert, époux de Mme Denyse Beaudry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-Marc (Anne), ses petits-enfants Antoine (Bianca), Virginie (Simon) et Sandrine ainsi que Emeric (Ariane), Vickie (Taro), enfants de feu Michel, ses arrière-petits-enfants Mathieu, Olivier et Laurence, son filleul Jean-Luc (Joanne), son frère Jean-Guy (Monique), sa soeur Louise ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARDle vendredi 23 novembre 2018 de 19h à 22h ainsi que le samedi 24 novembre 2018 à partir de 13h. Les funérailles suivront en la chapelle du complexe funéraire à 14h.Un merci particulier à Serge St-Martin C/C/R, Adeline Desjardins et le personnel de la Résidence Les Jardins intérieurs.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de developpement de l'ÉTS ou à la Fondation des ECP.