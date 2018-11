COGEZ (née JULLIEN), Denise



À Laval, le 4 novembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Denise Jullien, épouse de feu M. Louis Cogez.Elle laisse dans le deuil ses filles Monique (Daniel) et Annie (Marc), ses petits-enfants Marlène (Frédéric), Mariane (Jonathan) et Étienne (Alexandra), ses arrière-petits-enfants Antoine, Florence et Liliane, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 25 novembre 2018 de 10h30 à 14h à la :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Dr. Julien ou à la Fondation CHU Sainte-Justine.