Canadien | Canucks: Reilly encore dans les gradins

VANCOUVER | Il y a quelques semaines, on décrivait Mike Reilly comme le futur partenaire de Shea Weber à son retour au jeu. Ce n’est maintenant plus une certitude. Reilly n’a même plus sa place au sein du top six.

Reilly sautera son tour pour un deuxième match d’affilée lors de la visite du Canadien à Vancouver. À quelques heures de la rencontre contre les Canucks, Claude Julien a confirmé qu’il n’apportera aucun changement à sa formation.

Avec huit défenseurs en santé, Karl Alzner et Reilly prendront ainsi place sur la passerelle de presse.

Julien a expliqué sa décision de retrancher l’ancien défenseur du Wild du Minnesota de sa formation.

« Mike n’est pas à son meilleur, a noté l’entraîneur en chef. De temps en temps, il perd beaucoup de batailles. Je n’aime pas dire qu’il était nonchalant, mais il n’était pas assez combatif dans certaines parties de son jeu. Il se plaçait dans le trouble. Mais avec un peu de recul, il pourrait revenir plus fort. Il a connu un bon camp et un bon début de saison, mais il connaissait des difficultés depuis quelques matchs. »

Un match à la maison

Né en Alberta, mais ayant grandi en Colombie-Britannique, Brendan Gallagher se réjouissait à l’idée d’affronter les Canucks.

« C’est toujours agréable de jouer ici, nous avons plusieurs gars de l’Ouest au sein de l’équipe, a rappelé Gallagher. J’ai seulement la chance de jouer une fois par année devant ma famille et mes amis. J’espère que nous terminerons notre voyage sur une bonne note, nous avons l’occasion de revenir avec quatre points sur une possibilité de six. »

Gallagher découvrira également la recrue Elias Pettersson dans le camp rival.

« J’ai beaucoup entendu parler de lui depuis le début de l’année, a-t-il répliqué. J’ai encore de la famille et des amis qui sont des partisans des Canucks et ils me parlent un peu trop souvent de lui ! »

La formation probable face aux Canucks