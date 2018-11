Célébrer avec Rick Monday

MONTRÉAL - Pour bon nombre de partisans des Expos, le circuit frappé par Rick Monday, le 19 octobre 1981 au Stade olympique, demeure le pire des souvenirs. Grâce à cette longue balle, les Dodgers de Los Angeles éliminaient le club montréalais lors de sa seule présence en séries.

À titre de responsable du vestiaire du club adverse, Claude Lavoie a évidemment vécu cette journée différemment. Il aura célébré allègrement ce circuit avec les Dodgers.

«J’étais content en "verrat " pour Rick, a avoué monsieur Lavoie, avec un langage coloré. C’était l’un de mes meilleurs amis dans la ligue. Avant de se rendre au marbre et de frapper le circuit, il m’avait tapé dans la main en me disant que c’était le temps d’y aller.»

Monsieur Lavoie ne va pas jusqu’à croire qu’il a porté chance à Monday ce jour-là. Jamais bien loin de l’abri, il lui arrivait, à l’occasion, d’encourager les joueurs avant une présence au bâton.

«Il n’y a rien de plus agréable qu’un vestiaire qui gagne, a-t-il par ailleurs formulé, en expliquant pourquoi il se rangeait plus souvent qu’autrement derrière les clubs adverses. J’encourageais les équipes de mon vestiaire aussi parce que ça me donnait un peu plus d’argent. Les pourboires étaient meilleurs.»

Tout près de la Série mondiale

L’histoire ne dit pas combien il a reçu de la part de Monday après cette fameuse victoire des Dodgers lors du cinquième et ultime match de la série de championnat de la Nationale face aux Expos. Il avait toutefois pris part à tout un party dans le vestiaire après la rencontre.

«J’aurais quand même aimé que les Expos gagnent cette fois-là afin de pouvoir vivre la Série mondiale», a tempéré monsieur Lavoie.