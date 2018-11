Carey Price: cessons le traitement présidentiel

Avec Carey Price, tout est toujours gros. Ça fait 11 ans qu’il est dans l’organisation du Canadien et ça fait 11 ans qu’on le traite différemment. Parfois, on a presque l’impression que son entraîneur des gardiens Stéphane Waite et lui forment une équipe dans une équipe.

J’en ai assez qu’on mette le gardien du Canadien sur un piédestal. On l’a tellement vanté au cours des dernières saisons et tenu à rappeler à quel point les succès de l’équipe passeraient par lui. J’en viens à me demander si on n’a pas été trop permissif à son endroit, si on l’a traité différemment des autres joueurs.

PROTÉGÉ

On lui a toujours déroulé le tapis rouge et on lui a presque laissé lui-même gérer son propre horaire. Lui a-t-on laissé trop d’espace décisionnel ? La question se pose.

Quand ça va bien dans l’entourage de l’équipe, mais surtout dans les performances du gardien partant, tout le monde a le sourire. Quand ça va mal, toutefois, tout le monde se met soudainement à marcher sur des œufs. Les entraîneurs font attention à ce qu’ils disent dans leurs commentaires, le directeur général aussi et les joueurs se font tout aussi prudents comme si tout le monde avait peur de le déranger.

Ça doit devenir franchement lourd à porter.

UN VOYAGE BÉNÉFIQUE ?

Price a déjà assez de pression comme ça en raison de son contrat qu’il est totalement inutile de le mettre à l’écart. Je suis persuadé qu’il serait bénéfique pour lui d’être traité au même titre que tous les autres joueurs, qu’on le considère comme « one of the boys ».

Il faut reconnaître qu’il a été très bon jeudi soir contre les Flames de Calgary et que, sans lui, le Canadien n’aurait pas quitté l’Alberta avec deux points en banque.

On a eu l’impression de revoir le Carey Price des beaux jours, celui qui ne pense plus à un million de choses quand il garde les buts et qui s’amuse sur la patinoire.

Maintenant, le CH a pris la route de Vancouver où il affrontera les Canucks, ce soir. C’est à espérer pour les partisans de l’équipe que ce retour dans son patelin lui fera un grand bien.

HUÉES NON NÉCESSAIRES

Par ailleurs, même si les partisans de l’équipe ont parfaitement le droit de le critiquer, je ne pense pas qu’il était habile de leur part de l’applaudir avec sarcasme comme ils l’ont fait lors du match face aux Sabres il y a un peu plus d’une semaine.

Tout ça m’a rendu très mal à l’aise et j’avais peur que Price fasse un geste à la foule comme Patrick Roy l’avait fait en 1995 avant d’être cédé à l’Avalanche du Colorado.

Ça me désole de voir à quel point les gens peuvent être méchants ici, mais surtout à quel point ils s’en prennent à des gens qui sont déjà à terre. On n’a qu’à se souvenir de la fameuse saga Patrice Brisebois. Plus on le sentait affecté par la situation, plus les huées se faisaient vigoureuses. Je ne comprends pas ce malin plaisir à vouloir huer les joueurs vedettes. Imaginez, Jean Béliveau a déjà été hué à Montréal, tout comme Larry Robinson et Serge Savard.

Il est à souhaiter que ce ne soit qu’un événement isolé. Parce que si la base de partisans du Canadien a vraiment décidé de s’en prendre au gardien chaque fois qu’il connaît un mauvais match, ça deviendra complètement invivable.

– Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Roy dans la LNH ?

Mon collègue Louis Jean a révélé la semaine dernière que des équipes de la LNH s’intéressaient à Patrick Roy pour le poste d’entraîneur-chef de leur formation. Je me demande sincèrement si Patrick accepterait de retourner diriger dans la LNH, dans un endroit autre que Montréal ou Québec. Je ne pense pas qu’il souhaite aller ailleurs. Il a 53 ans et le loisir de choisir son prochain défi. Il est l’un des seuls entraîneurs de hockey junior qui a le réel choix de refuser une offre de la LNH pour en attendre une meilleure. De mon côté, je persiste à croire que, si on revoit Roy dans le circuit Bettman un jour, ce sera dans l’organisation du Canadien ou avec les Nordiques, s’ils reviennent un jour. À Québec, les gens sont en amour avec lui, tandis qu’à Montréal les amateurs n’ont pas oublié ses exploits avec le Tricolore. Je le verrais mal aller ailleurs.

Avantage numérique

Le Canadien n’a pas hésité au cours des derniers matchs à faire des changements dans son alignement, surtout dans sa brigade défensive. Ainsi, les Noah Juulsen, Victor Mete ou Xavier Ouellet ont dû sauter leur tour à un moment ou à un autre parce que Claude Julien n’était pas satisfait de la tenue de ses défenseurs. Alors, peut-on m’expliquer pourquoi on ne fait pas de changement sur l’avantage numérique ? Le Canadien est pitoyable avec l’avantage d’un homme, cette saison, et on continue à s’entêter, à envoyer les mêmes joueurs à chaque fois. Le Canadien a deux trios qui fonctionnent à plein régime à cinq contre cinq, mais on les sépare en avantage numérique. J’aimerais comprendre la logique.

Connor McDavid, wow!

Heureusement que les Oilers d’Edmonton comptent sur Connor McDavid, sincèrement. Chaque fois qu’ils jouent, et que j’ai une chance de regarder le match, je suis emballé par ce que je vois du 97. Parce que, avouons-le, les Oilers, dans l’ensemble, forment une très mauvaise équipe. Tout ça parce qu’ils ont le pire directeur général de la ligue, ce qui en fait donc la pire organisation du circuit. Mais McDavid trouve un moyen chaque soir de faire oublier ça en traînant littéralement l’équipe sur ses épaules. Du bonbon à voir jouer.