Cheminer vers une vie merveilleuse

Auteure du best-seller L’âme est éternelle et personnalité connue notamment pour son émission de télévision Lisa Williams, Dialogue avec les morts, la célèbre médium vient de faire paraître un nouveau titre qui vulgarise l’univers des guides et maîtres spirituels. Empreint d’une très grande sagesse, ce livre apaise l’âme et l’esprit, et répond à plusieurs questionnements puisque l’auteure nous transmet les messages qu’elle reçoit des maîtres spirituels. Faites le test. Concentrez-vous et lisez une page au hasard. Il y a de fortes chances que vous tombiez sur un message en lien avec un questionnement qui vous interpelle dans le moment présent. Des conseils sont également proposés afin de canaliser le processus de guérison. Pour ce faire, on doit d’abord passer par le processus d’acceptation, sachant que toutes maladies physiques sont associées aux douleurs émotives. Surtout, elle nous invite à entretenir la flamme en nous qui nous anime afin d’être la personne que l’on souhaite devenir. Un livre qui fait du bien !