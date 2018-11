Coupes dans les services aux francophones: Ottawa demande une rencontre avec le gouvernement Ford

OTTAWA | Outrée par la décision du gouvernement ontarien de mettre la hache dans les services aux francophones, la ministre Mélanie Joly demande une rencontre avec la ministre ontarienne Caroline Mulroney pour la convaincre d’annuler sa décision.

À LIRE AUSSI: Décisions du gouvernement Ford concernant les francophones: la ministre Mulroney sort de son mutisme

«J’aimerais vous signaler ma grande déception face aux décisions du gouvernement de l’Ontario,» a indiqué la ministre canadienne du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie dans une lettre transmise à Mme Mulroney vendredi soir et obtenue par Le Journal.

Celle-ci réagissait à l’annonce du gouvernement ontarien de Doug Ford mercredi d’annuler le projet de création d’une première université francophone. Lors de son assermentation l’été dernier, la ministre ontarienne déléguée aux Affaires francophones avait pourtant juré qu’elle respecterait cet engagement pris par l’ancienne administration libérale de Kathleen Wynne.

Le gouvernement conservateur ontarien a aussi annoncé l’abolition du Commissariat aux services en français, chien de garde provincial des francophones.

«Ce sont, sans aucun doute, des décisions qui auront des conséquences les plus dévastatrices pour plus de 600 000 franco-ontariens et plus de 7.9 millions de francophones à travers le pays», a commenté Mme Joly dans sa missive.

«Je sollicite donc une rencontre avec vous dans les plus brefs délais afin de discuter de cette situation qui, je crois, aura un impact important sur la vitalité de la communauté franco-ontarienne, mais aussi sur la francophonie canadienne», a continué Mme Joly.

Décision «impensable»

Ces commentaires font écho à la chorale sans cesse croissante d’opposants qui s’insurgent depuis mercredi face à la décision inattendue du gouvernement Ford.

«C’est dévastateur, c’est un recul incroyable, avait dénoncé le jour de l’annonce Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Ç’a été l’état de choc total.»

Même le Bureau du premier ministre Justin Trudeau s’est insurgé face à la décision de son homologue ontarien.

«Il est impensable qu’après tout ce chemin parcouru, le gouvernement ontarien tente de démanteler le progrès réalisé par les communautés francophones pour marquer des points politiques», a indiqué la porte-parole Eleanore Catenaro.

«Le droit de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix est un droit prévu dans la Charte des droits et libertés, et ce dernier est enchâssé dans notre loi sur les langues officielles», a-t-elle ajouté en rappelant les investissements de 2,7 G$ sur cinq ans pour les francophones hors Québec annoncés en mars dernier.

- Avec la collaboration de Sarah Bélisle