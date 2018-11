BÉGIN, Jean-Marie



Le 14 novembre 2018, à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital LeGardeur, entouré de ses deux fils Patrice et Christian, et selon ses souhaits et sa volonté, s'est éteint paisiblement à l'âge de 81 ans, Jean-Marie Bégin époux de feu Laurette Savoie.Il laisse dans le deuil, outre ses deux fils, sa belle-fille Nathalie, ses petits-enfants, Théophile, Antoine, Émile et Florence, son frère Yvan (Ghyslaine), sa soeur Marthe (André), son beau-frère Richard et sa belle-soeur Gysèle ainsi que les autres membres de la famille proche et éloignée et, bien sûr, amis et amies, collègues de travail et tous ceux et celles qui ont croisé son chemin.Une sobre cérémonie d'adieu lui sera dédiée le 25 novembre à la:JOLIETTE(www.ftheriault.com)Vous y êtes invités/ées entre 13h et 17h.Suivra ensuite, pour la famille et les proches, une cérémonie laïque et un cocktail dinatoire sur les lieux mêmes.Nous serons heureux de vous y voir dans la paix et la sérénité afin de célébrer ce passage.Si vous le voulez, nous vous invitons à faire un don à la Fondation de l'hôpital Le Gardeur au:www.effetpapillon.ca