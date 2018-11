Dans la peau de Françoise Hardy

Pour certains, elle est la Julie de L’Académie. Pour d’autres, la Marianne de La Malédiction de Jonathan Plourde. Mais sur la scène du Petit Outremont, Laetitia Isambert devient Françoise Hardy dans un spectacle en hommage à la grande dame de la chanson française.

Certains pourraient se surprendre de voir une jeune artiste de 25 ans se passionner autant pour Françoise Hardy. Mais Laetitia Isambert a grandi bercée par les airs de la chanteuse, autant que ceux de Jacques Brel et Édith Piaf, qu’affectionnaient­­­ tant ses parents.

« En fait, elle est beaucoup plus écoutée qu’on le pense par les jeunes de ma génération », plaide-t-elle.

La jeune artiste s’est replongée de manière plus substantielle dans l’univers de Françoise Hardy il y a tout juste deux ans, en plein cœur d’une peine d’amour difficile. C’est plus précisément sur le titre Parlez-moi de lui que Laetitia Isambert­­­ a trouvé réconfort. Et ainsi est née l’idée du spectacle L’Anamour : Laetitia chante Hardy.

« J’avais envie de prendre cet événement négatif et de le transformer en un projet artistique. Alors, je me suis mise à lire beaucoup sur Françoise Hardy pour mieux comprendre sa vie, qui elle était », explique Laetitia Isambert.

Un message intemporel

À son tour, elle souhaite présenter la femme derrière l’idole au public montréalais. Et c’est avec des chansons, certes, mais également des extraits sonores qu’elle compte y arriver. On pourra donc y entendre la voix de Françoise Hardy, en plus de celle de Laetitia Isambert.

Cette dernière est d’ailleurs convaincue que les propos de la chanteuse trouveront écho chez les spectateurs.

« Françoise Hardy parle beaucoup d’amour et de l’attente de l’autre, mais de manière tellement simple. Son message ne peut donc pas devenir anachronique. Je suis même certaine qu’elle sera toujours aussi pertinente dans 50 ans », soutient Laetitia Isambert.

En plus de sa portion musicale, le spectacle comportera également des segments théâtraux où Laetitia Isambert­­­ explorera deux relations importantes de Françoise Hardy, celle avec sa mère et celle avec son conjoint, Jacques Dutronc. Pour l’occasion, le comédien Charles-Alexandre Dubé incarnera ces deux personnages.

►Le spectacle L’Anamour : Laetitia chante Hardy sera présenté mercredi et jeudi au Petit Outremont.