CAMBRIA, Antonio "Anthony"



À Montréal, le mardi 13 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 75 ans, Antonio "Anthony" Cambria.Il laisse dans le deuil sa compagne Roberte Fournier, ses enfants Elizabeth (Daniel Bégin), Martin (Marie-Ève Valiquette) et Alexandre (Tania Bozzo), ses petits-enfants Raffaele et Dante, ses frères Gabriel (Lise Desmarais), Giuseppe (Johanne Bénard) et Riccardo (Francesca Gagliano), sa soeur Anna ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le lundi 19 novembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le mardi 20 novembre de 8h30 à 9h45. Les funérailles seront célébrées le mardi 20 novembre 2018, à 10h en l'église San Domenico Savio.Au lieu de fleurs, la famille suggère des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.