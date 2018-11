Déjouer le gibier masqué

La plupart des activités de chasse se déroulent le jour, dans une plage horaire allant d’une demi-heure avant le lever du soleil à 30 minutes après son coucher.

Jusqu’au 15 décembre, dans les zones 4, 5, 6, 7 et 8, il est possible de se lancer aux trousses des ratons laveurs la nuit, à condition d’être accompagné d’un chien de chasse de type courant (hound). Ces mammifères, qui pèsent en moyenne de 6 à 8 kg, sont connus pour causer des dommages aux cultures et aux installations, notamment aux équipements acéricoles.

J’ai récemment eu le plaisir de me joindre à Valérie Dessureault de Granby et à ses chiens courants pour une soirée forte en émotions. Cette passionnée pratique cette activité depuis maintenant six ans. L’hiver, avec ses fidèles compagnons, ce médecin vétérinaire passe de nombreuses heures à pourchasser les coyotes.

Déroulement

Il y a quelques jours de cela, j’arrive chez Mme Dessureault à la tombée du jour, vers 18 h 30. Les chiens aboient déjà avec entrain, car ils savent qu’ils risquent de participer à une belle aventure. Parmi ses trois toutous dressés et entraînés pour ce travail de poursuite, cette spécialiste décide que c’est Fury et Django qui nous accompagneront pour la soirée. Elle enfile leur collier émetteur et elle les installe dans leur cage. Nous nous rendons à Sainte-Cécile-de-Milton, où un agriculteur lui a accordé la permission de chasser sur ses terres.

En sillonnant un chemin adjacent, nous apercevons un petit lopin de bois au bout du terrain. Après s’être immobilisés, on débarque les chiens et en moins de deux secondes, les voilà déjà partis. Mon hôte m’explique que les clébards ont un odorat qu’on dit 400 fois plus puissant que le nôtre. Ils peuvent détecter au sol ou parfois même dans l’air, l’odeur d’un raton plusieurs heures après son passage. Ainsi, cette chasse ne s’effectue pas à vue. Le chien cherche à localiser une piste, qu’on appelle aussi trace, plutôt qu’à trouver un animal. Il la suivra pour nous mener, nous, à débusquer le gibier.

Sur le terrain

Quelques minutes plus tard, alors que nous avançons lentement à pied dans le sentier d’une ancienne érablière, nous entendons un petit jappement. La fière propriétaire me dit que c’est Fury. La recrue aura été plus rapide que le vétéran pour sentir la trace du premier chat sauvage de la soirée. Il suit sa ligne d’odeur, le nez plaqué au sol. Ses aboiements saccadés sont de plus en plus rapprochés. Il repère l’endroit où se trouve l’animal et il émet alors un long beuglement caractéristique. « Ça y est, Fury est à l’arbre ! » s’exclame Mme Dessureault.

Nous accélérons le pas en suivant le bruit émis par notre pisteur. Fury gardera son arbre tant et aussi longtemps qu’on ne prendra pas le relais. Nous le retrouvons rapidement, car le bois est propre. Certains soirs, les chasseurs peuvent mettre plusieurs minutes à les atteindre tellement la forêt est dense ou parce qu’ils sont rendus loin. Fury saute et jappe à son arbre. Nous allumons les lampes de poche et éclairons vers la cime. Nous apercevons deux petites billes vertes lumineuses qui trahissent la présence de notre cible. Après avoir attaché Fury en laisse, la récolte se fait à l’aide d’une carabine de calibre .22. La bête inanimée tombe et sa belle fourrure n’est pas abîmée. Fury cesse de hurler et veut aller la sentir. C’est lui, après tout, qui l’a trouvée !

Encore de l’action

Cette brève accalmie nous permet d’entendre Django au loin qui, lui aussi, est maintenant à l’arbre. Il jappe probablement depuis un bon moment, mais c’était impossible de percevoir ses hurlements. Nous partons rapidement à sa recherche. Il restera évidemment en poste jusqu’à notre arrivée. On aperçoit finalement Django qui est au pied d’une pruche. On cherche avec nos lampes de poche pendant quelques minutes, sans succès. C’est plus difficile quand les arbres sont fournis de trouver le gibier. De plus, il est creux. En entendant les jappements, le raton s’y est fort possiblement réfugié. « Nous le capturerons une prochaine fois », conclut Valérie. Les chiens excellent dans l’art de suivre la trace d’odeur des ratons, mais ces derniers les entendent venir de loin et se camouflent dans les nombreuses cachettes qu’offre une forêt mature avec tous ses arbres creux, ses amas feuillus, ses tas de roches, etc.

C’est ainsi que s’achève la soirée. Il est déjà 21 h 30 et le camion est à encore 4 km. Il faut retourner aux enclos et nourrir les chiens. Ceux-ci continueraient des heures à vadrouiller dans le bois, mais les maîtres, eux, travaillent demain matin ! La récolte est maigre, selon les dires de Mme Dessureault, car certains soirs ils peuvent en attraper aisément six ou sept.

À se rappeler

La saison de prélèvement de nuit aux ratons laveurs avec chiens courants s’étend du 25 octobre au 15 décembre. Avant chaque sortie, un membre de l’équipe doit communiquer avec les agents de la faune afin de les prévenir du lieu de chasse.

Les ratons récoltés de la sorte seront par la suite vendus pour leur fourrure. Ces dernières années, le marché n’offre que quelques dollars pour une belle peau. Ceci explique jusqu’à un certain point le déclin de ce sport déjà marginal. C’est toutefois une chasse traditionnelle que tente de préserver la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Pour en savoir plus, consultez le site www.acccq.org.

De tout pour tous

Le dimanche 25 novembre prochain, de 9 h à 15 h, se déroulera un Bazar de pêche à la salle Paul-Émile Raymond de Saint-Eustache, située au 367, rue Godard. Cet événement accueillera des manufacturiers, des artisans, des guides, des concepteurs spécialisés ainsi que des vendeurs d’équipements neufs et usagés, etc. Le prix d’entrée n’est que de 3 $ et c’est gratuit pour les adeptes de 14 ans et moins. Composez le 450 543-4338 pour en savoir plus.