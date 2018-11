Des finales et de la matière à réflexion

Plusieurs portes se sont ouvertes cet automne, traçant la voie pour de nouvelles intrigues nous permettant de découvrir des facettes moins connues de nos personnages préférés des séries dramatiques. Les 2es saisons de Blue Moon et Faits divers se sont terminées cette semaine. D’ici la fin du mois, plusieurs d’entre elles seront bouclées, d’autres vont nous laisser sur le qui-vive pendant le temps des Fêtes alimentant sans doute quelques conversations. Petit résumé d’un automne de remises de question, de doutes, d’abus, de combats.

District 31

Photo Radio-Canada

Si j’étais dans la peau du commandant Daniel Chiasson, je filerais un mauvais coton. Cet automne, le meurtre de Phaneuf teinte littéralement la saison. Nous, spectateurs, en savons plus que tous les membres du SPGM. Si j’étais Patrick Bissonnette, je poursuivrais mon épopée autour du monde quelque temps encore, parce que l’étau se resserre, des indices éveillent des soupçons. Si j’étais Amélie Bérubé, je ferais bien attention aux gestes que je pose. Un excédent de confiance peut tout faire basculer. Il y a encore dans son placard quelques squelettes pas élucidés par rapport au 31. Reste à voir où nous en serons dans cette saga à la mi-décembre. Et si j’étais Yanick Dubeau, j’attacherais ma tuque avec de la broche, car ses collègues risquent de gronder fort quand ils sauront ce qu’il cache dans son sous-sol. Bref, au quotidien, Luc Dionne réussit à nous garder en haleine. La lieutenante Gabrielle Simard a beau avoir l’air en contrôle, il se brasse toujours pas mal de choses au 31. Et il reste encore des rebondissements d’ici la pause des Fêtes.

Jusqu’au 20 décembre

Unité 9

Photo Vero Boncompani

Jeanne est sans doute le personnage qui a connu le plus de rebondissements à Lietteville. Rebelle quasi irrécupérable, devenue plus humaine au contact d’Élise et de Marie, puis justicière, elle s’est imposée comme présidente des détenues. Fidèle à son frère et prisonnière de son passé encore plus que des murs de l’établissement, elle s’est remise de blessures physiques, s’est laissé apprivoiser par Kim. On pensait vraiment que Jeanne était sur la bonne voie... Jusqu’au jour où, lors d’une sortie, sa vie a à nouveau été bouleversée et trahie. Cet automne, après avoir tout fait pour mettre un terme à sa grossesse, Jeanne est devenue maman. Pas encore dans sa tête, mais dans son corps. Ce bébé convoité est l’objet de luttes parmi son entourage. Une belle solidarité féminine. Espérons qu’avec les encouragements d’Eyota, de Marie, de Kim, de Josée, Jeanne aura envie de dénoncer. Shandy et Boule-de-quille sont aussi à surveiller. Est-ce que leur règne de terreur est terminé ?

Jusqu’au 27 novembre

L’heure bleue

Photo Éric Myre

Une grossesse non désirée a aussi été au cœur des préoccupations des personnages de L’heure bleue cette saison. Clara n’arrivait pas à s’attacher à son enfant, mais revient sur sa décision. Aura-t-elle de l’aide de ses parents ou de sa copine Zoé ? Alors que la famille Boudrias-Moran a vécu des années difficiles, marquées par le deuil, la séparation, le mensonge, le désir de refaire leur vie, la fuite, ce petit Charles est peut-être une bonne nouvelle après tout. Peut-être est-il le prétexte d’un rapprochement ? Anne-Sophie retrouvera-t-elle son instinct maternel auprès de son petit-fils ? Ils ont tous besoin d’un peu de paix dans leur vie.

Jusqu’au 27 novembre

O’

Photo SGauvin

La famille O’Hara est toujours sous tension. Dans la famille de Philippe, le calme semble être de courte durée. Au bureau, Mélanie, vice-présidente marketing, lui fait de l’œil. Et il n’est pas le premier de la famille à subir ses avances. Mais est-ce réellement une flamme ou quelque chose de purement intéressé ? La belle semble jouer un double jeu. Est-elle un imposteur ? Pas certaine si elle restera chez Agua ou passera dans le camp adverse. Pauvre Philippe qui descelle mal les mauvaises intentions. Parallèlement, Anne, sa fille, semble fléchir pour Ludovic, le jeune bum qui vit chez Louisa. J’espère qu’elle aura une influence positive sur lui et non l’inverse. Puis Éric commence à trouver lourde la différence d’âge et de références qui le séparent d’avec Renaud. Bref, les histoires de couples sont au cœur des intrigues de la maisonnée de Philippe O’Hara.

Jusqu’au 27 novembre

Le jeu

Photo TVA

Le phénomène des trolls est un véritable fléau. Mais le cas de Marianne a pris des proportions démesurées, inquiétantes, dangereuses. D’abord intimidée via les réseaux sociaux, puis physiquement lors d’un gala des Ludix et dans son nouveau logement, la conceptrice de jeux vidéo peine à revoir le fil des événements. Les fameux Pas-de-Vie ont un impact si grand qu’ils affectent le studio pour lequel elle bosse. Si la justice a mis le grappin sur Frank, un désaxé, il a été relâché avec promesse de comparaître, malgré la gravité de ses gestes. Des indices nous laissent aussi croire que des collègues pourraient être impliqués dans ce mouvement haineux. La compétition étant forte dans le milieu. Dans le dernier épisode, Marianne se retrouve dans un chalet pour se concentrer sur un nouveau jeu. Le setup parfait pour une fin qui pourrait être dramatique.

Jusqu’au 19 novembre

Demain des hommes

Photo Radio-Canada

Au hockey, un échange pour changer beaucoup de choses. Stéphane Meunier, maintenant coach, a réussi à instaurer son style auprès de l’équipe de Montferrand, ramenant une certaine harmonie au sein du club. Il tente de se refaire une situation financière, affective. Ça ramène aussi un peu d’espoir auprès des jeunes joueurs qui essaient de trouver un sens à leur vie, et de mener une existence hors glace. Et aux partisans pour qui la vie bat au rythme du hockey. Mais le sport a, comme la vie, ses revers. Le beau Max risque d’en payer le prix.

Jusqu’au 19 novembre

Ruptures

Photo Radio-Canada

Une jeune fille qui veut être un garçon, une mère porteuse qui veut garder l’enfant, une artiste qui se mutile inquiétant sa fille, les causes se suivent et ne se ressemblent pas dans le cabinet d’Ariane Beaumont. Mais outre les cas qu’elle a dû défendre, deux toiles de fond ont plané cet automne dans sa vie : la vengeance de Jean-Luc sur Claude et la mort mystérieuse de son père dont sa mère ne semble pas tout à fait innocente. Est-ce ce qui a causé des problèmes cardiaques à la belle avocate ? Depuis trois saisons, on sait qu’elle cache un lourd passé qui a d’ailleurs teinté son choix de carrière. Tout semble mis en place pour qu’on sache le fond de l’histoire très bientôt.

Jusqu’au 3 décembre

L’échappée

Photo TVA

Les jeunes de L’échappée ont pas mal la vie dure. Je m’inquiète pour Xavier, accro aux antidouleurs. Je m’inquiète pour Rosalie dont le père semble venu d’une autre époque et l’a promise contre son gré en mariage à un homme dans la quarantaine. Je m’inquiète aussi pour Zoé, Claudie, Joëlle prises dans les maillons des Louves Blanches, organisation influente qui sévit sur les réseaux sociaux. Les jeunes filles vulnérables, blessées et en colère sont des proies faciles. Je m’inquiète pour Max qui entretient une relation étrange avec Ronald. On nage ici dans la pédophilie, ce qui va alerter son père, Bruno. Je m’inquiète aussi pour Brigitte, parce que Bruno est colérique et imprévisible et que cette situation peut le rendre explosif.

Jusqu’au 3 décembre