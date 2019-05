Deux blancs et deux rouges sous la barre des 20$ à ne pas manquer!

Un épuré, tonifiant et hyper rassasiant blanc grec!

Moshofilero 2017

Domaine Spiropoulos

Mantinia – Grèce

Code: 13190982

Prix: 17,25$

Disponibilités: 90 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

En solo à l’apéro ou sur des fruits de mer en coquillages.

Voici un autre vin blanc de Grèce qui se démarque et qui nous prouve que ce pays met en bouteille des produits de première qualité! On craque pour son profil salin, citronné, iodé et hyper digeste. Pas de flafla de sucre ou de copeaux de bois, on n’est vraiment pas là! De nombreux fruits de mer lui feront très belle figure. À boire dès maintenant ou dans les 18 prochains mois.



Un vin blanc hongrois offrant de séduisants parfums ainsi qu’une caressante texture!

Tokaji Dry 2016

Château Dereszla

Tokaj – Hongrie

Code: 13479639

Prix: 15,80$

Disponibilités: 145 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Des poissons à chair blanche, une assiette de fromages, des croquettes de poulet...

On aimerait en avoir davantage sur notre marché des blancs de ce magnifique pays de l’Europe de l’Est. Jumelez un ou deux verres de ce furmint (85% de furmint est présent dans cet assemblage) à un assortiment de fromages de chez nous et vous serez très près d’une parfaite harmonisation met-vin. Arômes de miel chaud, de cire, de citronnelle, de poire bien mûre... Il tiendra encore 2 voire 3 ans dans la noirceur de votre réserve.



Un fort plaisant rouge bordelais issu d’une culture biologique!

Francs Côtes de Bordeaux 2015

Château Pelan Bellevue

Bordeaux – France

Code: 10771407

Prix: 17,10$

Disponibilités: 145 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius Du foie de veau, du boudin noir, des rognons en sauce...

Sans avoir ni l’air ni la chanson d’un «grand cru», cette cuvée de Bordeaux charme, plaît et séduit par sa fraîcheur, sa gourmandise ainsi que son irréprochable précision. Le fruité mûr et éclatant de la superbe cueillette de 2015 lui va à ravir et le vin est impeccable pour seulement 17 huards. Il saura se faire attendre encore 4 mêmes 5 ans.



Un vin sicilien qui nous a agréablement pris par surprise!

Nero d’Avola 2016

Feudo Disisa

Sicile – Italie

Code: 13675541

Prix: 19,95$

Disponibilités: 140 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius.

Vous pouvez l’aérer au moins 15-20 minutes avant sa dégustation.

Des saucisses de gibiers, une entrecôte et ses frites croquantes...

Votre marchand de bonheur est loin d’être un grand fan des rouges italiens fait de nero d’avola... Celui que je salue ici, nous a agréablement surpris dans les derniers jours en dégustation et ce, tant par ses invitants parfums que par son gustatif aussi juteux que gourmand. Ne faites surtout pas l’erreur de le servir à la température de la pièce, visez plutôt entre 15 et 17 degrés Celsius et il vous le rendra fort bien. Les plus patients pourront l’oublier encore 3-4 ans.