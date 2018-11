Du grand Petry

VANCOUVER | Dans quelques jours ou quelques semaines, Jeff Petry recommencera à souffler un peu avec le retour de Shea Weber. Le numéro 26 retrouvera sa place au sein de la deuxième paire de défenseurs.

Depuis près d’un an, Petry occupe le rôle de premier défenseur de l’équipe. S’il n’a pas toujours été parfait, l’Américain aura offert de très précieux services à Claude Julien.

À ses deux derniers matchs à Calgary et Vancouver, Petry a dépassé la barre des 26 minutes. Face aux Canucks, il a terminé la rencontre à 27 min 49 s. Son jeu n’est pas passé sous le silence.

« Il a été énorme pour nous, a noté Carey Price. Il a joué de grosses minutes et a bien joué des deux côtés de la rondelle. »

Petry et Jordie Benn avaient un mandat assez précis contre les Canucks.

Ils devaient ralentir le plus possible le phénomène de 20 ans, Elias Pettersson. À cinq contre cinq, le Suédois n’a pratiquement rien fait. Il a marqué son but en troisième période alors qu’Artturi Lehkonen se retrouvait au banc des punitions.

« C’est toujours un défi quand tu joues contre le meilleur trio de l’équipe adverse, a rappelé Petry. Nous sommes tous des personnes compétitives. Je voulais les réduire au silence. Quand tu y parviens, tu as de bonnes chances de gagner le match. J’en retire une grande fierté. »

Claude Julien a logiquement souligné le bon travail de son défenseur.

« J’ai aimé son agressivité, a répliqué l’entraîneur en chef. Il a pris de bonnes décisions. Il a bien répondu à l’appel. Il a été bon du début jusqu’à la fin. »

Un retour prochain

Petry restera une pièce importante du casse-tête à la ligne bleue au retour de Weber, mais il sera libéré d’un peu de responsabilités.

« J’aime jouer de grosses minutes, mais c’est toujours bon quand un gars comme Weber se rapproche d’un retour, a-t-il souligné. Shea aidera l’équipe en supériorité numérique et il solidifiera notre groupe de défenseurs. Il est le capitaine de cette équipe pour une raison. Nous sommes tous excités à l’idée qu’il reviendra bientôt. »

Avec une passe sur le but de Tomas Tatar en première période, sur une bombe de près de 20 verges, Petry a maintenant 15 points (1 but, 14 passes) en 20 matchs cette saison.