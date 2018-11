RIVEST, Yvon



De Repentigny, le jeudi premier novembre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Yvon Rivest époux de feu Johanne Desroches.Il laisse dans le deuil son frère Jacques (Louise), sa belle-soeur Danielle, son beau-frère Claude, ses filleuls Vanessa et Jason, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parent et amis.La famille recevra vos condoléances à la Maison Adhémar-Dion sise au 4500 boul. St-Charles à Terrebonne, le samedi 24 novembre de 13h à 16h.Des dons au centre de soins palliatifs seraient appréciés.