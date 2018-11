BOUDREAU (née DOREY)

Pauline



À Verdun, le 6 novembre 2018, à l'âge de 63 ans, est décédée Pauline Dorey, épouse de Robert Boudreau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain et Marie-Claire (David), ses soeurs Cathy et Angela, ses frères Elias et Ernest, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 20 novembre 2018 de 12h30 à 14h à l'église Saint Thomas More, 980, Moffat, Montreal, Qc H4H 1Y9, suivi des funéraille qui auront lieu ce même jour à 14h.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain (Verdun), l'Hôpital General de Montréal, le Centre de Rehabilitation Lindsey Gingras et le Centre Universitaire McGill pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer et ou la Fondation RÉA à la memoire de Pauline Boudreau serait apprécié.