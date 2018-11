BILODEAU, Paul-Émile



À Longueuil, le 14 novembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Paul-Émile Bilodeau, époux de feu Madame Iréna Mathieu.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Richard), Yvan, Mario (Jo-Anne) et Mariane (Jean), ses petits-enfants, son amie de coeur Françoise, ses soeurs Alfreda et Monique ainsi qu'autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 24 novembre 2018 de 15h à 19h30, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi le 24 novembre 2018 à 19h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre Boucher ou la Fondation Source Bleue serait apprécié en sa mémoire.