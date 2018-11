Grands chefs d’hier ... et d’aujourd’hui!

C’est une impression qu’on parvient difficilement à refouler : nos leaders politiques semblent aujourd’hui de très bas niveau. Non pas qu’ils soient sans talent. Mais on dirait que notre époque est défavorable aux discours qui touchent les cordes les plus sensibles de l’âme humaine ainsi qu’aux grandes décisions qui permettent à un leader de s’inscrire dans l’histoire.