Grosse commande pour les Élans

Après les titres de 2008 et 2011, les Élans de Garneau tenteront de remporter le troisième Bol d’Or de leur histoire en Division 1, cet après-midi, au centre Claude-Robillard, alors qu’ils croiseront le fer avec les Phénix d’André-Grasset, les champions de la saison régulière.

Après avoir surpris les Cougars du Collège Champlain et les Spartiates du Vieux Montréal lors des deux premières rondes des séries éliminatoires, les Élans ont-ils encore un lapin dans leur chapeau ? « On affronte un puissant adversaire, mais on a confiance en nos moyens, a mentionné l’entraîneur-chef Claude Juneau. Les gars sont fébriles, mais ils ont gardé la tête froide. Je suis vraiment fier du comportement des gars au cours des dernières semaines. »

« Il faudra être discipliné, intense, rapide, physique, d’ajouter Juneau. Il faudra avoir une bonne exécution en offensive et provoquer des revirements en défensive. Les trois facettes auront un impact important. Jonathan Sénécal [le quart-arrière étoile des Phénix] est un très bon joueur, mais il est humain. Il devra composer avec des facteurs extérieurs comme tout le monde. Il faudra varier nos couvertures et nos pressions. Avec Kevin Mitale, les Phénix mise sur un groupe de receveurs particulier. »

Le style d’offensive des Élans est propice au mois de novembre où la course devient un atout indispensable. « L’identité défensive de Grasset passe par leur front, a souligné Juneau. Ça va être un duel avec notre attaque terrestre et notre ligne offensive. Les forces de chaque côté vont s’affronter. »

3e titre consécutif pour le Blizzard ?

Dans le juvénile Division 1, le Blizzard du Séminaire Saint-François tentera de remporter un 3e Bol d’Or consécutif face aux surprenants Aigles du Collège Jean-Eudes qui ont écarté les Condors de Saint-Jean-Eudes en demi-finale. Écarté de la finale en 2014, le Blizzard prendra part à la rencontre ultime pour une 7e fois au cours des huit dernières années.

« Peu importe le niveau, c’est tout un accomplissement, a mentionné l’entraîneur-chef Luc Savoie. C’est tellement difficile et on ne prend jamais rien pour acquis. »

« Nous n’avons pas de vedettes contrairement aux dernières années, mais nous avons plusieurs excellents joueurs, de poursuivre Savoie. Les pièces du casse-tête sont tombées en place pendant la saison et nous avons atteint notre maximum au bon moment. »

Un changement a rapporté gros au Blizzard. Le demi de coin Iraghi Muganda a été muté comme porteur de ballon à l’instar de son frère Kalenga qui a remporté le titre de joueur par excellence dans le circuit de 2015 à 2017. « Il est très explosif et il n’est pas rattrapable quand il réussit à s’échapper, a indiqué Savoie. Il a débuté comme porteur contre Saint-Jean-Eudes et il a bien progressé. À chaque match, il a obtenu une centaine de verges en 10-12 courses. On n’était pas assez explosif à la position de porteur et on craignait que ça nous rattrape en fin de saison, ce qui explique le changement. »

Jean-François Joncas de retour à Lennoxville

Jean-François Joncas est de retour à la barre des Cougars du Collège Champlain après deux saisons comme coordonnateur offensif des Gryphons de Guelph.

Dévoilée par La Tribune, la nouvelle en a surpris plusieurs, mais Joncas s’est retrouvée dans une situation incertaine et il a décidé de miser sur la sécurité. « Ce n’était pas dans mon plan de revenir, mais j’avais un emploi qui m’attendait à Champlain à un salaire équivalent, a expliqué Joncas qui était déjà de retour à son boulot, hier, quand nous lui avons parlé. Dans l’entente que j’avais avec le cégep, je devais revenir au travail le 19 novembre à la fin de mon congé sabbatique de deux ans ou laisser tomber mon emploi. »

Situation incertaine

La situation chez les Gryphons est incertaine pour le moment. Nommé entraîneur-chef sur une base intérimaire pendant la saison morte, Todd Galloway devra soumettre sa candidature pour obtenir le poste à temps plein quand le concours ouvrira la semaine prochaine. Les Gryphons effectueront une recherche nationale.

« Todd souhaitait que je demeure en poste tout comme le directeur des sports et je leur faisais confiance, a raconté Joncas, mais il n’y a pas de garantie que Todd obtienne le poste même si les chances sont bonnes. Si ce n’est pas lui, le nouveau venu pourrait vouloir amener son monde. J’aurais dû patienter de quatre à cinq semaines avant d’obtenir une réponse définitive alors que mon retour était prévu le 19 novembre. J’ai opté pour la sécurité avec deux enfants et une hypothèque à payer. En compagnie de ma femme, on a pris une décision finale, mercredi. »

« Guelph est un gros programme au même titre que Western, Calgary, Laval et UBC et c’est normal qu’ils ouvrent un concours à l’échelle nationale, mais je ne voulais pas être pris là-dedans, d’ajouter Joncas. J’ai aimé mon expérience et la ville. Ma femme avait un emploi et mes enfants étaient à l’école. »

Présent à Québec pour la Coupe Uteck, où il est analyste pour le réseau Sportsnet, le responsable des communications des Gryphons, Andy Baechler, a appris la nouvelle de l’auteur de ces lignes.