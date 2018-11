Guylaine Tanguay lance le temps des Fêtes en musique

Interprète depuis déjà quatre décennies, Guylaine Tanguay ajoute aujourd’hui une nouvelle corde à son arc : auteure. La star du country signe les paroles de la chanson-titre de son plus récent album, Que les Fêtes commencent !

Guylaine Tanguay l’avoue d’entrée de jeu : elle n’a aucune gêne à chanter des reprises. Et elle n’en a jamais eu. Mais cette fois-ci, elle s’est laissé convaincre d’écrire les paroles d’une nouvelle chanson bien à elle. Quant à la musique, elle en a confié la composition à sa fille cadette, Mary-Pier Bazinet.

« L’album était terminé, mais il n’avait pas encore de titre. On me disait que je devrais ajouter une chanson originale, alors je me suis lancé le défi. Je voulais que ce soit celle qui lance l’album et le temps des Fêtes, alors le titre m’est venu aussitôt », relate-t-elle.

À ce nouveau titre, servi en guise d’ouverture, s’ajoutent des classiques intemporels tels que Feliz Navidad, Père Noël arrive ce soir, Jingle Bell Rock et Happy Christmas. Mais plutôt que de se limiter à la fête de Noël, Guylaine Tanguay a préféré ratisser plus large. Beaucoup plus large, même.

« J’avais envie de faire tout le chemin menant à la nouvelle année avec les gens, de me retrouver dans leurs cuisines du début décembre alors qu’ils préparent les soupers et leurs partys des Fêtes, jusqu’à la première semaine du mois de janvier quand ils dansent leurs rigodons », explique-t-elle.

Sur les traces de Mariah

Et après avoir puisé dans le répertoire de divas telles que Whitney Houston et Céline Dion, Guylaine Tanguay y emprunte le mégasuccès de Mariah Carey All I Want for Christmas Is You. Un défi vocal, certes, mais surtout d’adaptation. Car la chanteuse ne le cache pas : elle a hésité avant de prêter sa voix à ce classique contemporain.

« C’est une chanson que j’adore et qui est vraiment envoûtante ; elle me donne envie de chanter et de danser. Mais je n’étais pas certaine qu’elle soit faite pour moi. Je ne voulais pas faire quelque chose de trop près de la version de Mariah Carey, mais je ne voulais pas non plus en faire quelque chose de complètement différent. Le réalisateur Steve Mandile a réussi à y mettre une petite touche country tout en restant très pop que j’aime beaucoup », explique-t-elle.

Sur tous les fronts

Guylaine Tanguay aura eu une année 2018 particulièrement remplie, et ce, sur plusieurs fronts. On a pu la retrouver sur scène et sur disque, mais également en librairie grâce à sa biographie parue le mois dernier, et même sur les ondes de QUB Radio avec ses balados (ou podcast, dans le jargon anglophone) Ma vie country.

« Mon agenda est très chargé. Mais je sais que ma carrière va éventuellement ralentir et je n’ai aucun problème avec ça. Alors j’ouvre plusieurs portes différentes et je me dis que même si une se referme, les autres resteront ouvertes, ou du moins entrouvertes », avance-t-elle.

L’album Que les Fêtes commencent ! est en vente maintenant. Guylaine Tanguay sera en spectacle au

► Centre Vidéotron le 22 décembre. Pour toutes les dates : guylainetanguay.com.