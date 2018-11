Les États-Unis risquent de perdre une guerre contre la Chine ou la Russie

La commission sur la stratégie de défense nationale des États-Unis a lâché cette semaine une petite bombe atomique sur le Congrès. Selon cette commission non partisane, les États-Unis risquent de perdre une guerre contre la Chine ou contre la Russie.

Ils seraient très certainement vaincus dans une guerre simultanée contre ces deux pays. C’est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis se trouvent dans une telle situation de faiblesse. Rien n’indique que les États-Unis parviendront un jour à retrouver leur prédominance.

1. Que dit le rapport ?

Le rapport est très inquiet de la détérioration de la puissance américaine partout dans le monde. La Chine en particulier inquiète les auteurs. Le rapport recommande de hausser les dépenses militaires dans tous les domaines, de réorganiser l’armée, de repenser les stratégies militaires, et même, à mots couverts, d’augmenter les impôts pour financer les dépenses militaires.

2. Les États-Unis sont-ils toujours une superpuissance ?

Une superpuissance est une puissance qui peut à elle seule vaincre une coalition de toutes les autres puissances contre elle dans les domaines militaire, économique et politique. Seule une autre superpuissance peut espérer vaincre une superpuissance. Les États-Unis ne dominent plus la politique et l’économie du monde depuis plusieurs années. Ils ne conservaient que leur domination militaire. Cette domination s’effondre pour deux raisons. Premièrement parce que les autres puissances ont rattrapé le retard qu’elles avaient sur les États-Unis, en particulier aux plans scientifique et technologique. Deuxièmement parce que les États-Unis sont extrêmement divisés politiquement et socialement.

3. Les États-Unis peuvent-ils reconquérir leur puissance ?

Oui, d’autres puissances l’ont fait par le passé. Mais les États-Unis ne sont pas engagés dans cette voie. Le rapport de la commission recommande des améliorations quantitatives dans l’équipement militaire américain. Plus de tanks, plus de navires, plus d’avions. Mais le problème est plus profond. Les Américains doivent retrouver leur supériorité technologique et scientifique. Or, pour retrouver cette supériorité, ils doivent revigorer leur système d’éducation (par exemple, les élèves américains ont glissé au 30e rang en mathématique au classement mondial). Pour améliorer l’éducation, il faut réinvestir massivement dans les écoles et les universités. Il faut en améliorer l’accès. Il faut changer tout un mode de vie américain qui ne privilégie pas les valeurs intellectuelles. De même, la vétusté des infrastructures nuit à l’économie du pays. La répartition de plus en plus inégalitaire de la richesse plombe aussi la puissance des États-Unis. Or, les divisions politiques actuelles ne favorisent pas les actions politiques adéquates.

4. Quelles sont les conséquences de cette perte de puissance ?

Elles sont nombreuses et pénibles pour les États-Unis. Le rapport évoque par exemple la catastrophe que constituerait la perte de Taïwan comme allié. Les États-Unis perdraient leur influence dans le Pacifique. Malheureusement pour les États-Unis, leurs alliés ont déjà commencé à se préparer à un monde qui n’est plus dominé par les Américains.

5. Quels sont les défis du Canada ?

Le Canada se trouve dans une situation très inconfortable. Le Canada doit tout faire pour étendre son ouverture au monde et pour diminuer sa dépendance aux États-Unis. Mais étant donné la géographie, il va devenir de plus en plus pressant pour les États-Unis de s’assurer du maintien d’une influence prépondérante sur le Canada. Le grand allié et protecteur du Canada est malade. Comme tout grand malade, il estimera que les autres n’en font jamais assez. Le Canada et le Mexique en premier lieu.