Le pouvoir au féminin

Le Théâtre de Quat’Sous présente Souveraines, une pièce sur les femmes conquérantes. De Marie-Antoinette à Hillary Clinton en passant par Pauline Marois, on verra des femmes qui avaient l’ambition de gouverner et de prendre leur place dans un monde, jadis, réservé aux hommes.

« Le directeur artistique du Théâtre de Quat’Sous, Olivier Keimeid, a été charmé par l’idée de présenter une pièce sur les femmes et le pouvoir », confie l’auteure et comédienne Rose-Maïté Erkoneka.

Le texte remet en question les préjugés envers le rôle des femmes à travers le prisme du pouvoir. Alors que notre société est encore dirigée principalement par des hommes, le texte illustre comment certaines femmes de pouvoir sont parvenues à se hisser au sommet.

À la recherche du pouvoir

Ainsi, on suivra Maya, personnifiée par Rose-Maïté Erkoneka. À l’aube de la quarantaine, Maya cherche sa place dans le monde et gagne sa vie comme elle peut. Elle sera invitée par sa cousine à se joindre à une troupe de théâtre amateur qui souhaite monter un spectacle sur la royauté féminine, dont Marie-Antoinette, la reine Élisabeth et Néfertiti. « On verra des reines d’époque jouées par les membres de la troupe, et qui sont en quelque sorte le fantasme de Maya », souligne Rose-Maïté Erkoneka.

Ayant été actrice dans son enfance, Maya est la seule de la troupe qui est inactive sur le plan professionnel. Le directeur de la troupe, Phil (Sébastien Dodge) lui donnera donc du fil à retordre, car il voudra imposer ses idées. « Maya va le confronter, ce qui mènera à un éclatement de la troupe, annonce la comédienne. On sera dans une lutte de pouvoir. »

Parmi les femmes de pouvoir qui se retrouveront sur scène ou sur des projections vidéo, on compte Jacinda Ardern, actuelle première ministre de Nouvelle-Zélande, Édith Cresson, Hillary Clinton, Margaret Thatcher, Angela Merkel, Marine Le Pen et Pauline Marois.

« Maya, qui a du mal à prendre sa place, va recevoir la visite de quelques femmes de pouvoir, un peu comme des fantômes qui seront là pour lui donner du courage dans cette quête de pouvoir », conclut Rose-Maïté Erkoneka.

Souveraines

Auteure : Rose-Maïté Erkoneka

Mise en scène : Marie-Josée Bastien

Distribution : Amélie Bonenfant, Sébastien Dodge, Rose-Maïté Erkoreka, Anne-Marie Levasseur, Lise Martin, Éric Paulhus et Simon Rousseau

Du 20 novembre au 8 décembre

Au Théâtre de Quat’Sous