Le féérique train de Noël est de retour dans les Cantons-de-l’Est

Sortez votre cœur d’enfant et votre tuque de lutin: le train de Noël est de retour dans les Cantons-de-l’Est!

À compter du 24 novembre et jusqu’au 23 décembre, le train touristique et panoramique Orford Express proposera à nouveau ses voyages sur le thème du temps des Fêtes.

Ces «randonnées ferroviaires» comprenant de l’animation et des repas gastronomiques ou des collations se dérouleront au cœur des paysages champêtres et – espérons-le – enneigés des environs de Magog, Sherbrooke, Eastman et Bromont.

Matinée, après-midi ou soirée, le train de Noël fera un total de 20 sorties hivernales, dont 17 «pour enfants».

Si vous avez envie d'emmener vos neveux préférés ou votre progéniture, dépêchez-vous de réserver, car plusieurs dates sont déjà complètes!

Départs des gares de Bromont, Magog ou Sherbrooke

Infos et tarifs: www.orfordexpress.com

Facebook / Train touristique Orford Express

