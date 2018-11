Troublants, excitants ou inquiétants, les rêves érotiques ne laissent personne indifférent. Il est arrivé à tous de se sentir dérangés par un rêve : au réveil, la sensation semble si réelle qu’elle plonge le rêveur dans un état de malaise, d’inconfort profond ou de plaisir coupable ! Mais que veulent signifier ces rêves érotiques ? Que doit-on interpréter ? Doit-on s’en inquiéter ou simplement les savourer ? Lumières !

Le sommeil

Avant de se pencher sur la question du rêve, il semble pertinent de comprendre un peu ce qu’est le sommeil. Voici, en résumé, ce que le sommeil représente : « Un cycle de sommeil dure entre 90 et 120 minutes. Ces cycles, qui peuvent survenir à raison de 3 à 5 par nuit, sont entrecoupés de courtes périodes d’éveil appelées sommeil intermédiaire. La personne n’a toutefois pas conscience de ces brefs moments. De nombreux rêves peuvent immerger de l’esprit d’une personne durant une nuit de repos sans toutefois qu’elle s’en souvienne au réveil. Dès que la personne entre de nouveau dans la phase du sommeil lent, 10 minutes suffisent pour que le rêve soit effacé de la mémoire. C’est pourquoi la plupart des gens ne se souviennent que du rêve qui a précédé leur éveil. (...) Selon Sigmund Freud, les rêves, malgré leurs caractères parfois absurdes et incohérents, possèdent un sens. Ils ont pour but de mener à l’accomplissement d’un désir refoulé par l’individu. Ainsi, dans une démarche psychanalytique, le patient peut utiliser ses rêves afin de mieux se comprendre et d’accéder à ses désirs inconscients. Bien que Carl Gustav Jung s’accorde avec Freud pour dire que les rêves sont une ouverture vers l’inconscient, sa théorie diverge de la psychanalyse. Pour Jung, les rêves ont pour but de rétablir un équilibre psychologique, ce qu’il appelle la fonction compensatoire (ou complémentaire). Le rêve doit être traité comme un fait ou une expression spécifique de l’inconscient. » Source : passeportsante.net Rêves, cauchemars... Que veulent-ils nous dire ?

À la lumière des réponses et des informations fournies par les chercheurs dans le domaine, il est naturel de vouloir tendre à les interpréter. Ils seraient une bonne source d’information : il faut toutefois tirer délicatement les ficelles et éviter les analyses au premier degré. Aucun lien de cause à effet ne peut systématiquement être fait dans ce domaine. Et si certains rêves se répètent fréquemment ou que le contenu vous semble perturbant, il serait sans doute préférable de consulter un/une thérapeute afin qu’une analyse plus en profondeur en révèle la réelle teneur.

Rêves et rêves érotiques

Le rêve est normal et fréquent chez les femmes et les hommes et le rêve érotique en fait partie. Selon certaines études, 8 % des rêves sont érotiques. Ils servent notamment à réguler les pulsions, à libérer les peurs, à soulager le stress. Selon Georges Romey « Avant la puberté, ils sont peu courants, car le système biologique n’est pas encore en place. Les premiers rêves érotiques surviennent entre 12 et 14 ans, selon les individus. La puberté est propice aux songes les plus coquins, car elle est en étroite relation avec les premiers émois amoureux... Il s’agit alors d’un apprentissage de la sexualité qui se perpétue tout au long de l’âge adulte. » Source : Les rêves et leurs symboles, Georges Romey, éd. EpA.

Malgré une connotation non sexuelle, le rêve peut parfois révéler de grandes choses. Prendre le temps d’analyser ces messages offre souvent de nombreuses réponses. Souvent encodés, les rêves ou les rêves érotiques peuvent démontrer (même à travers des symboles ou des images farfelues) des frustrations sexuelles, des manques d’érotisme ou de sensualité. Il faut toutefois faire bien attention : évitez de vous lancer dans des tentatives d’interprétation à la psycho-pop 101 ! Le rêve doit être considéré dans son entièreté, mais aussi être placé dans le contexte de vie de celui/celle qui le vit.

L’inconscient serait le grand responsable des rêves érotiques (environ 4 % des gens parviendraient à connaître des orgasmes – bien réels – lors de leurs rêves érotiques). Même s’il est plutôt rare qu’un ou des rêves érotiques soient interprétés en sexothérapie, il arrive parfois que ceux-ci soient des indices de blocages ou d’émotions refoulées. Souvent révélateur, il devient un indicateur puissant, mais il faut se méfier de le prendre à la lettre !

Si l’envie vous prenait d’en connaître davantage, sans vous prendre trop au sérieux, voici un extrait d’un livre qui pourrait vous intéresser :

« Dans son livre Les rêves érotiques dévoilés, Sandrine Colas explique que la musique, la danse, le sport ou toute autre activité faisant appel au rythme symbolisent très souvent le rapport sexuel.

Le feu révèle la passion et le désir.

Les vases, les coffres, les portes, les chambres et les cavernes représentent presque tout le temps le vagin. Des objets comme les cannes, les parapluies, les crayons, les reptiles... symbolisent le sexe masculin.

Les sensations de glissements ou de chutes plus ou moins brusques correspondent normalement à la masturbation. L’érection du sexe masculin est souvent représentée par des rêves de légèreté, de vol dans les airs.

Des visions de bois ou de forêt signalent que le rêveur a des troubles d’ordre sexuel. Il peut se sentir coupable d’éprouver des désirs sexuels ; il tente de les dissimuler derrière d’épais feuillages ou il éprouve de l’angoisse par rapport à ce qui touche au sexe.

L’eau est le symbole de la passion.

Les espaces vides symbolisent certains manques dans la vie privée.

Les oiseaux figurent un désir de relation charnelle tendre et libérée de toute contrainte.

Les serpents peuvent traduire la peur ou le dégoût, mais aussi un sentiment de plaisir très sensuel. » Source : Les rêves érotiques dévoilés, Sandrine Colas, éd. Clairance.

Faites de beaux rêves !