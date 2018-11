Ligue nationale de hockey: l’Europe la solution

La Ligue nationale de hockey a pris un grand risque en implantant une concession dans la capitale du jeu, Las Vegas.

Elle a osé et les propriétaires ont gagné leur pari.

Tenteront-ils maintenant leur chance vers le grand marché européen ?

Le sujet a été abordé la semaine dernière par Bill Daly, le bras droit de Gary Bettman, et Donald Fehr, le directeur général de l’Association des joueurs. Maintenant que les propriétaires ont envahi les marchés les plus importants aux États-Unis, sont-ils prêts à faire le grand saut de l’autre côté de l’Atlantique ?

Le marché européen est fort attrayant. D’une part, le hockey jouit d’une forte popularité dans bien des pays et, d’autre part, l’Europe offre des perspectives d’avenir non négligeables.

La Ligue nationale de football y présente, au stade Wembley, des matchs de la saison régulière. Les propriétaires songent à ajouter deux autres matchs tout en reconnaissant que l’intérêt d’implanter une concession à Londres grandit chaque année.

La Ligue nationale de basketball, éventuellement, pourrait profiter de la popularité de ce sport en Europe pour tenter une percée. Elle pourrait ainsi augmenter substantiellement ses revenus.

Engouement

Par conséquent, envahir l’Europe pour les grandes ligues nord-américaines est un sujet qui invite à se pencher sur les planches à dessin et à chercher des solutions pour réussir à créer un engouement chez les investisseurs et les amateurs. Les matchs de la Ligue nationale de hockey en Europe ont connu un succès instantané et c’est la raison pour laquelle, comme le soulignait Daly, on va pousser encore plus pour y présenter plus de matchs.

Quant à Fehr, dont le mandat avec l’Association des joueurs prendra fin, semble-t-il, après les négociations de la prochaine convention collective, il n’a jamais caché que la LNH devra éventuellement songer à devenir un circuit à saveur internationale.

Certes, il y a de nombreux obstacles pour le moment. Le plus important concerne les amphithéâtres qui ne répondent pas aux exigences du sport professionnel. Dans plusieurs villes d’Europe, on mise sur des amphithéâtres de 12 000 sièges. Cependant, Moscou va se doter d’un amphithéâtre ultramoderne et il est permis de penser qu’un projet d’une ligue internationale inviterait les investisseurs à élaborer des modèles d’affaires ambitieux. Les grandes corporations européennes pourraient y voir un excellent moyen pour vendre leurs produits tout en identifiant un sport qui gagne de plus en plus en popularité chez les jeunes.

Passage en Chine

Pourquoi la Ligue nationale de hockey a-t-elle présenté deux matchs en Chine, en septembre dernier ? Parce qu’on veut exploiter de nouveaux marchés. En Amérique du Nord, avec l’arrivée de Seattle et le transfert éventuel de l’Arizona à Houston, y a-t-il vraiment d’autres possibilités d’élargir les cadres ?

Avec 32 équipes, et quelques concessions en difficulté, des équipes évoluant dans des marchés ayant des soucis à s’identifier au hockey, Bettman et son groupe doivent maintenant trouver d’autres moyens pour, éventuellement, augmenter les revenus. Jusqu’ici, Bettman a hérité d’une ligue régionale avec des revenus de 500 millions $ par année pour en faire une entreprise engendrant des revenus de plus de 4 milliards $.

Or, que doit-on faire maintenant pour aller plus loin ? Que faire pour affronter un monde des communications en pleine effervescence ?

Présentement, les ligues professionnelles, tous sports confondus, profitent de la manne des grandes chaînes de télévision, mais avec des coûts de plus en plus exorbitants, le décor pourrait bien changer.

Pendant combien d’années les grandes chaînes pourront-elles investir des milliards de dollars dans le sport professionnel, alors que les habitudes des consommateurs changent de plus en plus, alors que les chaînes généralistes doivent se battre chaque jour contre le web ? Du côté des chaînes spécialisées, la compétition est tellement féroce qu’on se demande si les marchés peuvent fournir les ressources financières nécessaires ?

Le défi des grandes ligues professionnelles est de trouver des moyens pour gonfler leurs revenus en sortant des sentiers battus. Est-ce qu’un élargissement des cadres en Europe représente une solution pour la Ligue nationale de hockey ?

Sans doute.

Quatre divisions de neuf formations

Et si on tentait de créer une Ligue nationale renouvelée avec 36 équipes.

Si on créait quatre divisions de neuf équipes.

Si vous consultez notre tableau, il y aurait une division canadienne, une division européenne, une division États-Unis Est, une division États-Unis Centre/Ouest.

Évidemment, il y a des équipes déjà existantes qui seraient dissoutes. Anaheim. Pourquoi Anaheim ? Est-il nécessaire d’avoir deux équipes dans la grande région de Los Angeles ? L’Arizona est un problème pour la ligue depuis des années. New Jersey, la région de New York avec trois équipes, c’est trop. St. Louis. Cette concession a connu plusieurs propriétaires au fil des ans. Elle profite d’un sursis avec le départ des Rams, mais elle demeure une concession vulnérable. Columbus ? Est-ce un marché si important pour la Ligue nationale ? Non, d’autant plus que les Blue Jackets évoluent dans le marché des Buckeyes de l’Université Ohio State.

Enfin, la Floride et la Caroline. Deux équipes intéressantes évoluant dans des marchés n’ayant aucun intérêt pour le hockey. Le transfert de la Floride à Québec et celui de la Caroline à la deuxième concession de Toronto pourraient s’avérer des solutions à étudier attentivement.

Je vous informais qu’il y a de fortes chances que les Coyotes prennent la direction de Houston, alors il y aura une formation à éliminer dans la division États-Unis Centre/Ouest.

Donc, quatre divisions de neuf formations.

Expansion de 3,2 G$

Pour ajouter neuf équipes en Europe, selon les règlements de Gary Bettman, le prix d’une concession a été établi à 650 millions $. Mais attention, en réalité, on ajoute quatre équipes à la suite de l’élimination de cinq concessions et du transfert de deux autres formations à Québec et à Toronto (2).

Par conséquent, les cinq formations qui seraient remplacées représentent en coût pour l’expansion 3,2 milliards $. Comment récupérer cette somme ? En permettant aux équipes européennes de participer à un repêchage impliquant les joueurs des équipes dissoutes. Les neuf formations verseraient alors une somme de 360 millions $ chacune. Québec et Toronto (2) verseraient un montant de 650 millions $ pour tous les joueurs des formations de la Floride et de la Caroline.

Et le calendrier des matchs ? Les équipes de la division européenne disputeraient au moins 36 matchs à l’intérieur de leur division. Sans oublier qu’elles disputeraient 41 matchs à domicile, donc pour les 41 autres matchs, elles visiteraient les États-Unis deux fois pendant la saison et le Canada, une fois.

Ce n’est qu’une ébauche pour s’amuser.

Une ligue internationale

Division Canada

Toronto

Toronto (2)

Québec

Montréal

Ottawa

Winnipeg

Edmonton

Calgary

Vancouver

Division États-Unis Est

New York

Washington

Tampa

Pittsburgh

Philadelphie

Detroit

Boston

Buffalo

New York (Islanders)

Division États-Unis Centre/Ouest

Los Angeles

San Jose

Seattle

Colorado

Dallas

Minnesota

Nashville

Chicago

Vegas

Division Europe

Moscou

Saint- Pétersbourg

Stockholm

Helsinki

Prague

Zurich

Oslo

Londres

Paris

Équipes pouvant être transférées