L’impuissance

L’annonce de la compagnie Sico de cesser ses activités au Québec a entrainé une vive réaction chez le premier ministre Legault, au point d’évoquer un appel au boycott ou tout au moins une invitation à acheter de la peinture fabriquée au Québec. Nous ne doutons pas que ce soit l’expression d’un ras le bol conséquent des mauvaises nouvelles économiques avec l’abolition de milliers de postes chez Bombardier et la fermeture de près d’une vingtaine de magasins RONA. L’intention du premier ministre est certainement louable, mais son efficacité demeure douteuse et sans effet sur les travailleurs. C’est surtout l’expression de son impuissance qui retient notre attention.

Les délocalisations ou les fermetures d’usine sont monnaie courante depuis plusieurs décennies. Il en va de même avec les abolitions de postes conséquemment à l’automatisation et à la profitabilité à tout prix pour les actionnaires. Monsieur Legault peut continuer de rêver sur les possibilités d’utiliser Investissement Québec ou la Caisse de dépôt pour retenir les entreprises au Québec, il verra toutefois rapidement les effets mitigés de ce type d’intervention dans une économie globalisée ou mondialisée. L’injection de fonds publics ou provenant des caisses de retraite incitera peut-être certaines entreprises à maintenir leurs activités chez nous, toutefois les emplois préservés risquent de l’être à fort coût avec une pérennité incertaine quand l’État fermera le robinet d’investissement assimilable à de la subvention d’emploi.

Le premier ministre s’est montré outré de l’attitude de Sico en omettant de mentionner qu’il a été membre de son Conseil d’administration et qu’il était dans l’entourage de la compagnie lorsqu’elle a été cédée à des intérêts hollandais. Sans croire que sa réaction était feinte, monsieur Legault sait d’expérience, que des entreprises axées strictement sur la profitabilité et sans considération pour leur utilité sociale, ont un ancrage en sol québécois très précaire. Les sauvetages in extremis n’empêcheront pas celles-ci de reluquer vers le plus offrant pour se délocaliser ou vendre leurs actifs. Le système capitaliste est ainsi fait.

La protection des emplois est un objectif louable, mais il est dépassé dans notre monde actuel. Le premier ministre peut faire du bruit à chaque annonce de fermeture ou de déménagement d’entreprises en s’émouvant des emplois perdus, cela risque toutefois de s’avérer être des larmes de crocodile s’il ne met pas de l’avant des mesures structurantes pour protéger les travailleurs. Il pourrait s’inspirer des Danois qui ont instauré la flexisécurité, permettant à un travailleur, qui a perdu son emploi, de maintenir sa rémunération pendant trois ans en autant qu’il consente à une formation qui lui permettrait d’être réaffecté dans un autre emploi. Dans une telle perspective, son action économique porterait plus sur la création et le développement d’entreprises bien enracinées au Québec, plutôt que d’engloutir des sommes phénoménales dans la conservation de fleurons qui ne le sont plus.