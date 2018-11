L’innovation à l’honneur au gala Montréal inc.

La soirée Montréal inc. reconnaît chaque année le travail prometteur de jeunes entrepreneurs, au moyen de prix accompagnés de généreuses bourses. L’année 2018 n’a pas fait exception : plus de 700 000 $ en bourses, sans prise de participation, ont été offerts, ouvrant les portes du milieu des affaires montréalais à de jeunes entrepreneurs.

Le Prix Montréal inc. a été décerné cette année à Martin Landry, d’Intelligence Industrielle, tandis que le Prix de la mairesse a été remis à Samer Saab, d’Explorance. Plus de 400 invités ont participé à cette soirée.

« Montréal inc., c’est une communauté d’affaires engagée, une centaine de donateurs fidèles, plus de 450 coachs bénévoles impliqués, une permanence et un conseil d’administration actifs, qui contribuent de manière concrète à l’essor des jeunes entrepreneurs », a déclaré le président du conseil d’administration de la Fondation Montréal inc., l’ex-premier ministre Lucien Bouchard.