Débat des chefs à TVA : Lisée n’a aucun regret

L’attaque lancée à Manon Massé au Face à Face de TVA en campagne électorale a permis de freiner la saignée des appuis du PQ au profit de QS, estime l’ex-chef péquiste Jean-François Lisée.

«Le danger, c’était que si Québec solidaire continuait sa montée d’un point par jour, ils allaient nous dépasser une semaine avant le vote. Et nous allions vivre la dernière semaine de la campagne en étant déclassés, en étant quatrièmes», a-t-il déclaré samedi matin à son arrivée au Conseil national des présidents et des présidentes du Parti québécois, qui vise à faire un bilan de la récente campagne électorale.

Lors du Face à Face de TVA, Jean-François Lisée avait laissé planer le doute sur le véritable leader de la formation de gauche en lançant à Manon Massé : «Qui tire les ficelles à Québec solidaire ?». La formation de gauche est représentée par deux co-porte-parole, mais compte également un «chef» de parti, inconnu du grand public, pour des raisons statutaires.

Jean-François Lisée explique aujourd’hui que sa stratégie visait à «éviter le pire». «Le pire, c’est que l’ensemble des Québécois se disent, dans la dernière semaine : le PQ est quatrième, donc c’est plus la peine de voter PQ», dit-il.

«Il fallait éviter ça en disant : il y a de vraies questions à poser à Québec solidaire. Il y a une période de trois ou quatre jours où de vraies questions ont été posées et QS n’a pas franchi le Parti québécois dans la dernière semaine. Donc nous avons évité le pire», ajoute M. Lisée, lui-même défait dans sa circonscription de Rosemont.

Aucune erreur

Malgré les nombreuses critiques sur ses stratégies avant et pendant la campagne électorale, Jean-François Lisée dit assumer l’ensemble de ses décisions. Toutefois, il refuse de porter la responsabilité de la défaite de son parti, qui a obtenu, le 1er octobre dernier, son pire score depuis 1973. «Ce serait tellement plus simple de dire ça, [mais] ce ne serait pas la vérité», affirme-t-il.

«La vérité, elle est plus complexe que ça. Je pense que la volonté des Québécois de se débarrasser des libéraux en utilisant l’instrument de la CAQ était plus forte que tout», poursuit-il, ne se reconnaissant aucune erreur en campagne électorale.

Le chef démissionnaire estime que «ça ne sert à rien d’essayer de s’autoflageller», même s’il reconnaît la pertinence de dresser un bilan de la campagne. «Mais l’humilité, aussi, s’est de se dire que l’élection n’était pas à notre sujet», dit M. Lisée.

De façon un peu énigmatique, M. Lisée a promis de s’exprimer publiquement, «au début de l’an prochain», sur son expérience de la campagne électorale, les leçons qu’il en retire et sa contribution pour «la suite du débat sur le Parti québécois». «Non, ce ne sera pas un livre», a lancé, en riant, l’auteur de nombreux ouvrages.

Bilan de campagne

Quelque 400 présidents de circonscriptions, jeunes délégués, députés et candidats défaits sont réunis au Collège de Maisonneuve à Montréal pour dresser un bilan, à huis clos, de la campagne électorale qui a vu le Parti québécois passer de 28 à 10 députés, ex æquo avec Québec solidaire.

Si M. Lisée refuse d’identifier une erreur de parcours, certains délégués croisés dans les corridors avaient des remontrances à adresser aux responsables de la campagne électorale.

Les députés défaits Nicolas Marceau et Alain Therrien blâment notamment la tentative de convergence avec Québec solidaire au printemps 2017, qui aurait fait fuir un large pan de l’électorat vers la CAQ. «Quand on a tendu la main à Québec solidaire, on a perdu beaucoup de gens qui étaient au centre et au centre droit, estime Alain Therrien. Il y a des gens qui nous ont dit : on n’accepte pas que vous vous rapprochiez autant de la gauche radicale que ça.»

Nicolas Marceau ajoute que «l’identité du Parti québécois n’était plus claire aux yeux des Québécois», après que le parti ait choisi de reporter un référendum sur la souveraineté du Québec à un second mandat. «Les gens ont fini par ne plus nous voir comme un vrai parti indépendantiste», dit l’ex-élu de Rousseau défait par un candidat caquiste.

De plus, en perdant le «ciment» de la souveraineté, la coalition péquiste «a craquée et on a perdu des gens sur notre gauche, au centre, sur notre droite», estime-t-il. «Je pense que cette idée de refaire une coalition, de rebâtir une coalition autour d’un parti ou d’un mouvement très affirmé sur la question nationale, je pense que c’est la base», lance Nicolas Marceau, sans s’avancer sur une possible refondation du PQ.

Jeunes

De son côté, la présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois reconnaît qu’«il y a eu une déconnexion certaine du Parti québécois avec la jeunesse durant les dernières élections».

«Par contre, je ne crois pas que ce soit au niveau des idées, ajoute Frédérique St-Jean. Québec solidaire a fait super bien, et pourtant on a plein, plein d’idées en commun.» Le parti, estime-t-elle, a plutôt échoué à mettre de l’avant les éléments de son programme qui interpellent la jeunesse, comme l’environnement.

De plus, elle dit avoir «hâte qu’on tourne la page» sur la laïcité, un thème porté par le PQ depuis l’épisode de la Charte des valeurs. Frédérique St-Jean estime que M. Lisée n’avait «pas toujours» le bon message à ce sujet, notamment lors de sa course à la chefferie. «À la fin, ultimement, oui. C’est une question d’impartialité de l’État. Tu veux que ton État soit neutre par rapport à toutes convictions politiques ou religieuses, peu importe, c’est une question de neutralité. Mais d’utiliser cet enjeu-là pour se faire du capital politique sur le dos des minorités...»

Redevenir l’alternative

Pour sa part, le chef parlementaire intérimaire Pascal Bérubé estime que le PQ a été défait parce que les Québécois voulaient se débarrasser des libéraux et «ont considéré que la Coalition avenir Québec était le meilleur véhicule pour y arriver». «Alors, l’enjeu que ça représente pour nous, c’est : pourquoi on n’a pas été cette alternative-là et comment on peut le devenir pour la prochaine élection ?»