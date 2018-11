L’omniprésent Philippe Laprise

Il présentera son nouveau spectacle en grande première à Québec et Montréal les 21 et 28 novembre, il animera le Gala des Olivier avec son grand ami Pierre Hébert le 9 décembre, il vient de lancer sa fondation dédiée aux gens touchés par le TDA/H et il prête sa voix au héros de la version québécoise du film d’animation Ralph brise l’Internet. Sans craindre de se tromper, on peut avancer que Philippe Laprise est l’un des humoristes les plus occupés cet automne.

C’est pourtant un gars très relax, toujours partant pour faire le cabotin, qui a rencontré Le Journal la semaine dernière dans un hôtel de Québec.

À le voir s’affaler sur un divan en se donnant un air au-dessus de ses affaires pour les besoins d’une séance photo, on pouvait conclure que le stress et le surmenage ne sont pas près de cogner à sa porte.

« Mon gérant a été capable de me bâtir un agenda qui me permet de me reposer. Je prends le temps. Je fais un projet par jour. Comme une consigne à la fois quand tu es TDA/H », s’amuse-t-il.

« Lorsqu’on m’a offert les Olivier, on m’a dit qu’on allait repousser la première de mon spectacle en janvier ou février. J’ai dit : attendez, on ne repousse pas, on a réservé les dates, ça se fait. Tout le monde était inquiet de ma santé mentale. Mais mon show, il est prêt. Je peaufine deux ou trois petites affaires en ce moment à des places où je trouve que c’est mou, mais je pourrais le faire quand même, en disant aux gens que je n’ai pas trouvé de gags », dit-il, mi-sérieux, mi-blagueur.

Après la tempête

Cette capacité de Laprise à gérer plusieurs dossiers à la fois s’accorde à merveille avec le thème de son troisième one-man-show, intitulé Je m’en occupe.

Anecdote : l’humoriste a trouvé ce qui allait devenir la trame principale de sa nouvelle création après avoir mis plus de deux heures pour franchir 32 km, en pleine tempête de neige, pour aller donner un spectacle.

« Quand je suis arrivé, j’étais fâché et brûlé. Et quand je suis monté sur scène, j’ai senti que la salle était dans le même état que moi. J’ai fait arrêter le show et ouvrir les lumières. J’ai dit : moi aussi je me suis fait chier dans le trafic et tout le monde s’est mis à rire. Là, je m’occupe de votre soirée, on se détend. C’est là que Je m’en occupe est arrivé. »

Dès lors, Philippe Laprise savait qu’il venait de mordre dans le bon os.

« J’ai réalisé que Je m’en occupe s’arrimait avec tous les thèmes que j’avais. On s’occupe de notre santé, de nos enfants, de notre couple, de notre apparence physique. Au point où tu réalises que “Je m’en occupe” est la phrase que tu dis le plus souvent. »

Évidemment, effet comique oblige, s’en occuper ne rimera pas toujours avec efficacité dans le spectacle de Laprise.

« Quand tu vois le poster [du show] et que tu sais que c’est moi qui l’ai fait, tu te dis que ce gars-là ne peut pas s’occuper de tout », plaisante-t-il.

Séparer le vrai du faux

L’humoriste reprend son sérieux quand on lui demande des nouvelles de sa fondation. Lui-même TDA/H, il a créé une plateforme permettant de véhiculer de l’information vérifiée auprès de scientifiques à propos de ce trouble qui touche 38 000 enfants et adolescents ainsi que 44 000 adultes au Québec, selon des chiffres de 2016.

Il semble que son initiative répondait à un réel besoin puisque Laprise affirme être bombardé de courriels depuis qu’il a créé sa fondation.

« Présentement, je ne peux pas aider parce que nous sommes en démarrage et que je suis en recherche de financement pour pouvoir faire les choses comme il faut », dit celui qui a consacré un numéro au TDA/H dans son spectacle précédent.

« Depuis que j’ai dit que je l’avais, je rencontre beaucoup de parents qui sont découragés parce qu’ils n’ont pas de services et ne savent pas comment faire. Et quand tu tapes TDA/H sur Google, il sort un paquet de conneries. Comment séparer le vrai du faux ? C’est le premier objectif de ma fondation. »

►Je m’en occupe, le nouveau spectacle de Philippe Laprise, en première à la salle Albert-Rousseau de Québec, le 21 novembre, et au Théâtre Maisonneuve de Montréal, le 28 novembre.

►Le Gala des Olivier, animé par Philippe Laprise et Pierre Hébert, sera présenté le 9 décembre à Ici Radio-Canada Télé.