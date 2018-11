Mode de stars: robes tricotées

C’est un vent douillet qui souffle sur les collections d’hiver. La robe de maille est la pièce phare des prochains mois. Au menu, des silhouettes élancées qui soulignent le corps et dont les qualités de confort et de chaleur ne sont pas à négliger en cette période. Des tricots « faits à la main » au lurex scintillant, en passant par le macramé, les stars se lovent dans des créations teintées de désin­volture. Nuances neutres, coloris punchés, rayures et losanges, la robe tricotée vous accompagne du matin au soir, et jusqu’au week-end.

Bryce Dallas a craqué pour cette robe Missoni, dont les rayures en zigzag représentent la signature de la maison italienne. Alexis Bledel a préféré l’effet dynamique des couleurs vives de ce modèle Diane von Furstenberg, alors qu’Olivia Munn a poussé l’idée plus loin dans une tenue Prabal Gurung, qui mixait l’orange et le mauve.

L’aspect douillet des robes tricotées bascule en mode glamour, alors que Nicole Richie, Kristen Stewart et Gabrielle Union se glissent dans des créations scintillantes puisées à même les collections des créateurs Elie Saab et Chanel.

Heidi Klum réussit une silhouette sexy dans une robe tricotée. Elle a fait appel au roi du tricot, Julian MacDonald.

Vêtue de cette création tricotée façon macramé de Proenza Schouler, Mandy Moore rappelle le look hippie des années 1970.

Enfilez un pull long qui frôle les cuisses et vous réinterpréterez le look de la comédienne Shailene Woodley en Louis Vuitton ou encore celui de la chanteuse Jorja Smith dans une création Chanel.

Meghan Markle poursuit son élan de tenues élégantes et désinvoltes avec cette robe bleue de Givenchy.

Outre les robes, les chandails sont aussi très présents, tant chez les femmes que chez les hommes. Dree Hemingway a féminisé son pull Dior avec une jupe en point d’esprit. Cynthia Erivo a agencé un haut court à losanges brodé de fleurs à une jupe en jacquard Michael Kors. L’acteur Gwilym Lee a joué le ton sur ton avec ce smoking sarcelle de Paul Smith. Le pull tabac de Prada convenait à l’allure décontractée d’Alexander Skarsgard.

