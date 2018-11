Ottawa interdit Postes Canada de distribuer un brûlot raciste

TORONTO – Le gouvernement fédéral a ordonné à Postes Canada de cesser de façon permanente la distribution d’un tabloïd torontois, accusé de faire l’apologie de la haine antisémite, raciste et homophobe.

«J’ai décidé de rendre définitif une ordonnance interdisant la livraison de la publication Your Ward News, ou de tout matériel substantiellement similaire développé par ses auteurs, par courrier postal en masse et sans adresse, a indiqué par voie de communiqué Carla Qualtrough, ministre des Services publics. Ma décision est conforme à la législation actuelle ainsi qu’aux valeurs et à la position du gouvernement en matière d’inclusion et de diversité.»

L’arrêt définitif de la distribution suit les recommandations d’un comité indépendant.

La publication était déjà bannie du réseau postal depuis le 26 mai 2016 après le dépôt de plusieurs plaintes, mais le bannissement était temporaire. Auparavant, la publication était distribuée gratuitement à plus de 350 000 adresses de Toronto.

Your Ward News a publié en 2015 plusieurs illustrations moquant la communauté juive, en les arborant de caractéristiques physiques, comme le nez, propre à la propagande nazie. Toujours dans le registre des fausses nouvelles, la revue a aussi écrit que les médias sont contrôlés par des «sionistes marxistes» et qu’Israël aurait commandité les attentats du 11-Septembre et de «Charlie Habdo».

«Nous félicitons la ministre Qualtrough pour sa décision. Your Ward News fait la promotion de théories conspirationnistes antisémites dégoûtantes, de la misogynie, de l'homophobie et du racisme, a déclaré par communiqué Noah Shack vice-président du Centre consultatif des relations juives et israéliennes de Toronto, qui a porté plainte contre la revue. Notre service de courrier financé par les contribuables ne devrait pas être utilisé pour distribuer un contenu aussi odieux à des centaines de milliers de foyers.»

Le rédacteur en chef, James Sears, et le directeur de la publication, Leroy St-Germaine, ont été arrêtés et accusés en novembre 2017 d’incitation à la haine contre les Juifs et les femmes.