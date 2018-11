Outaouais: un collège privé pas comme les autres

Le Collège Nouvelles Frontières, une école secondaire privée de Gatineau qui a fait le pari de faire réussir davantage d’élèves ayant des besoins particuliers, relève ce défi haut la main.

Dans le réseau privé, cet établissement a connu la plus forte progression dans le palmarès des écoles de l’Institut Fraser, en gravissant 97 échelons en cinq ans. Son taux de réussite se situe au-delà de 95 %, alors que l’école accueille près de 30 % d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).

« Il y a des écoles publiques dans la région qui en ont moins que ça », lance sa directrice, Guylaine Côté.

Le Collège Nouvelles Frontières, qui compte près de 900 élèves, a décidé il y a déjà plusieurs années de « miser sur le profil particulier » de chacun de ses élèves.

« On croit vraiment que tous les élèves sont capables de réussir. Il faut seulement leur donner les bons outils et les bonnes stratégies », affirme Mme Côté.

Cette année, un nouveau programme a même été mis sur pied pour les élèves ayant besoin d’un encadrement individualisé. Les élèves qui y sont inscrits ont plus de cours de français et de mathématiques et ils ont accès à des services d’orthopédagogie ou psychosociaux en classe, en petit groupe ou de façon individuelle.

Enseignement hybride

Le Collège Nouvelles Frontières mise aussi sur les nouvelles technologies, ayant été parmi les premières écoles privées à opter pour la tablette, en 2012. Depuis l’an dernier, les robots ont aussi fait leur apparition entre les murs de l’école.

« Un enfant qui est né avec un téléphone dans les mains, il va être plus motivé si on répond à ses attentes et à ses intérêts », affirme Mme Côté.

La tablette n’est toutefois qu’un outil, précise la directrice. « C’est comme pour les tableaux blancs interactifs, si on ne change pas notre pédagogie, ça ne donne pas grand-chose », dit-elle.