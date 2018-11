Si vous ne l’avez jamais fait, vous serez ébahis et enchantés. Ce sera le début d’une nouvelle activité que vous voudrez éventuellement répéter tellement c’est enrichissant et vertueux.

Admettons que vous ne savez quoi faire de vos dix bras aujourd’hui ou demain, j’ai une bonne idée, très riche pour vous, et qui pourtant est tout à fait gratuite : pas un rond. Allez voir et découvrir plus d’une cinquantaine d’artistes peintres et aquarellistes du Québec exceptionnellement réunis au sous-sol de l’église Saint-Jean-de-Matha, rue d’Aragon à Ville-Émard. Un des exposants est Littorio Del Signore, de renommée internationale. Ce brillant et génial Italien des Abruzzes habite Montréal depuis 40 ans et peint des scènes d’ici qui vous toucheront.

Vous admirerez les œuvres de chacun des exposants, mais si vous êtes acheteurs, les artistes promettent des aubaines, des rabais intéressants. Il pourrait y avoir là-dedans des cadeaux de Noël splendides et originaux.

L’UTILE À L’AGRÉABLE

L’événement s’appelle l’Art en Fête et ne dure que deux jours. Cette rencontre annuelle avait été suspendue depuis quelques années, mais elle revient et verse ses profits à la maison des jeunes du quartier « RadoActif ». Des intervenants qui aident et accompagnent des jeunes de 12 à 18 ans.

Si vous trouvez que l’automne manque de couleur et de joie, votre après-midi sera enchanteur et vous ensoleillera le cœur.

Habitués aux galeries d’art, cette fois, vous aurez l’impression d’en visiter plusieurs à la fois. Si ce sera une première, ce ne sera pas la dernière. Osez donc !

SAMEDIAGE

« Maman, aujourd’hui à l’école, on a appris que Jésus avait 12 amis sur Facebook. »

Le père Noël s’ajuste. Cette année, le défilé se fera en pépine.

Si ça continue comme ça chez Bombardier, ils vont manquer de monde pour en congédier.

Les gars l’appellent « pâte à dents ». Tous les matins, il part sur la brosse.

Carey Price, c’est celui qui a la plus grosse palette... sur la glace et à la banque.

Bonne fin de semaine, les artistes.