Photos souvenirs: Gaston Lepage

Meilleur acteur

Photo d’archives

Dans le film de Jean Beaudin, Cordélia, sorti en 1980, Gaston Lepage interprétait son premier grand rôle au cinéma, celui de Samuel Parslow, l’amant présumé de Cordélia Viau (Louise Portal), la dernière femme à être montée sur l’échafaud au Québec. Il remporta le prix d’interprétation du Festival du film de Brest pour ce rôle, lui qui était sorti du Conservatoire d’art dramatique six ans auparavant.

Unique

Photo courtoisie, CFTM-TV

1984. Le comédien de 35 ans, natif de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean, était cette année-là de deux séries télé et jouait déjà dans un douzième film, Le Matou, de Jean Beaudin. L’année suivante, il figurait dans la distribution du Parc des braves. Grâce à son immense talent et à cette bouille unique, Gaston Lepage a tourné dans plus de 40 films et presque autant d’émissions de télé.

D’un rôle à l’autre

Photo d’archives, André Bonin

Gaston Lepage en 1990, il y a près de trente ans. Il enchaînait les rôles au cinéma et à la télé, notamment dans le long métrage de Denys Arcand Jésus de Montréal, ainsi que dans Cormoran de Pierre Gauvreau, incarnant Tom Mix un employé de la fabrique de cercueils, aux côtés de Nicole Leblanc qui jouait la hautaine Bella.

Anatole

Photo d’archives

Dans la série humoristique Les Brillant de l’auteur Marcel Gamache, diffusée à TVA de 1979 à 1982, Gaston Lepage interprétait le rôle de l’oncle Anatole Brillant. Les intrigues tournaient autour de Régine Brillant (Béatrice Picard) et Théo Théoret (Gilles Latulippe), le maladroit homme à tout faire de la compagnie Brillant et fils, spécialisée dans la rénovation.

AS de l’impro

Photo d’archives

Gaston Lepage a été des premiers matchs de la Ligue nationale d’improvisation (LNI) en 1977 et a été élu Étoile de la saison dès 1979. Il a participé à plus de 500 représentations avant d’être intronisé au Temple de la renommée de la LNI.

♦ On retrouve Gaston Lepage dans la peau de Maurice, le Momo de Henriette (Danielle Proulx) dans la populaire série Unité 9 à Radio-Canada les mardis 20 h. La septième et dernière saison d’Unité 9, série de l’auteure Danielle Trottier, est diffusée jusqu’au mois de mars 2019.

♦ Gaston Lepage est l’un des personnages du nouveau film d’André Forcier, La Beauté du monde, tourné l’été dernier et qui sera en salle en 2019. C’est l’histoire du frère Marie-Victorin (Yves Jacques) descendu du ciel pour aider Albert Payette (Roy Dupuis), un ex-agronome repenti, à sauver la flore du Québec d’une multinationale qui empoisonne la Terre.