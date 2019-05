Le chef cuisinier Luc Ste-Croix nous a préparé un bon risotto au veau braisé!

Risotto au vin rouge (avec joue de veau braisée)

Ingrédients

– 1 oignon moyen, haché finement

– 1 branche de céleri, hachée finement

– 1 gousse d’ail, hachée finement

– 2 tasses (environ 400 g) de riz à risotto (carnaroli ou arborio)

– 1 verre de vin rouge

– 2L de bouillon chaud (fond de volaille, fond de veau, bouillon de légumes, fumet de poisson, etc.)

– 5 c à soupe d’huile d’olive

– ¼ tasse de beurre

– 1 tasse de parmesan râpé

– Sel, poivre

4 plats de résistance ou 6 accompagnements

Méthode

1. Dans une casserole, faire revenir l’oignon, l’ail et le céleri dans l’huile d’olive. Ajouter le riz, remuer pour bien l’enrober et cuire environ une minute pour qu’il devienne translucide. Ajouter le vin et laisser réduire presque à sec.

2. À feu moyen, ajouter le bouillon chaud, environ 250 ml (1 tasse) à la fois, en remuant fréquemment jusqu’à ce que le liquide soit complètement absorbé entre chaque ajout. Saler et poivrer. Cuire environ 18 minutes ou jusqu’à ce que le riz soit al dente.

3. Hors du feu, ajouter le parmesan, le beurre et la garniture (olives noires, tomates séchées, poivrons rouges et courgettes). Bien mélanger jusqu’à ce que la texture soit crémeuse. Rectifier l’assaisonnement.