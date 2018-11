Signez pour Tomy

Tomy-Richard Leboeuf McGregor est un petit homme blond de 32 ans. C’est un cycliste avide, friand de voyages et de politique.

Sur sa page Facebook, des dizaines de photos en témoignent, le montrant ici à Dubrovnik et là comme candidat en campagne. On peut aussi y lire une citation de Winston Churchill : « La réussite n’est pas finale, l’échec n’est pas fatal. C’est le courage de continuer qui compte. »

En effet, Tomy est atteint de fibrose kystique (FK), une maladie qui ne l’a plus ralenti depuis qu’il a été greffé des deux poumons, au seuil de la mort, il y a cinq ans. Il est aujourd’hui directeur général de l’organisme Vivre avec la fibrose kystique.

Ça, c’était avant, en fait. Parce qu’au moment où je vous écris, Tomy est aux soins palliatifs, entouré de ses proches qui se pressent de le couvrir d’amour avant que la vie ne le quitte.

Implication passionnée

Depuis sa greffe, les choses allaient bien pour Tomy. Un amoureux, un tas d’amis et une implication passionnée dans les causes de sa vie : l’indépendance du Québec et le don d’organes.

Il fallait voir son énergie à aller visiter les gens qui, comme lui, composaient avec la FK ou attendaient une greffe. On aurait juré qu’il connaissait individuellement toutes les personnes atteintes et qu’il veillait sur le confort et le moral de chacune d’entre elles.

Ses pas portaient d’autant que ses jambes étaient courtes et sa voix ne résonnait que davantage d’avoir manqué de souffle.

Il y a un mois, Tomy s’est rendu à Denver pour un congrès lié à son travail. Un matin, on l’a trouvé inconscient. Hospitalisé au Colorado, puis rapatrié au Québec, on a soupçonné que son coma était lié au diabète, une maladie qui vient parfois avec la FK.

Depuis, la famille de Tomy et ses amis se relaient à son chevet. Un groupe Facebook a été créé et compte près de 500 personnes qui viennent prendre de ses nouvelles, partager leurs prières, évoquer des souvenirs, lui parler.

Tristesse et sérénité

Beaucoup de gens avaient hâte que Tomy se réveille.

Jeudi, hélas, les médecins qui soignent Tomy ont rencontré son chum et son frère. Ils ont expliqué qu’après avoir évalué toutes les causes de coma envisageables, comme une infection ou une autre complication liée à la FK, ils concluaient qu’il ne se réveillerait plus et qu’il valait mieux interrompre les soins.

C’est ainsi que, dans la tristesse et la sérénité, les proches de Tomy veillent leur homme dans une attente qui ne devait durer que quelques heures, mais qui prendra plutôt quelques jours.

Parce que la vie, c’est fort. Surtout chez Tomy.

Une belle vie

Tomy-Richard Leboeuf McGregor a eu une vie trop courte, mais très belle.

Il a surtout pu y ajouter cinq années. Si vous pouviez lui parler, il vous dirait certainement que les deux poumons qu’on lui a greffés ont été beaucoup plus utiles dans sa cage thoracique que si on les avait incinérés avec leur propriétaire précédent. Toutes celles et tous ceux qu’il a aidés peuvent vous le dire en tout cas.

Alors pendant qu’on y pense, étirez-vous le bras pour prendre votre portefeuille et signer l’endos de votre carte d’assurance-maladie. Mieux encore, dites-le à votre conjoint, votre parent ou votre enfant qui se trouve avec vous, que vous désirez donner vos organes à votre décès.

Allez, faites-le. Il y a d’autres Tomy qui veulent ajouter des années à leur vie. Et surtout, de la vie à leurs années.