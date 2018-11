Après avoir connu un grand succès avec sa série La Saline, dont l’action se déroule à Saint-Léon-le-Grand, la romancière Louise Lacoursière raconte le destin des trois enfants de la famille Ricard dans son nouveau roman, Vent du large. Cette fois, l’action se déplace du côté de Cap-de-la-Madeleine, la « ville des miracles », à la fin du 19e siècle.

La romancière s’est penchée sur le destin des Ricard. Devenus adultes, ils ont tous les trois des parcours bien différents.

Rebecca Ricard arrive difficilement à se remettre du décès tragique de sa fille, Rose. Benjamin tente de cacher son attirance pour les hommes. Marie-Ange découvre la vie quotidienne auprès d’un médecin puisqu’elle vient d’épouser le Dr Alexandre Bourassa.Tous trois sont hantés par la mort de Narcisse Ricard, leur père incestueux.

Faits historiques

Louise Lacoursière plonge donc au cœur d’une période mouvementée de la Mauricie en décrivant les combats, les peines et les espoirs des trois enfants Ricard.

Elle fait ressortir des éléments marquants, comme le sanatorium de Charles De Blois, le « miracle des yeux » du Sanctuaire, l’incendie de la scierie Saint-Maurice­­­ Lumber, sur l’île de la Potherie.

« Les gens qui ont lu La Saline connaissent les personnages, mais les lecteurs peuvent entrer dans l’histoire très bien, sans se sentir perdus, même s’ils n’ont pas lu ce qui précède », rassure-t-elle.

« On est en 1897-1898, donc cinq ans après le dernier tome de La Saline, qui se termine en 1892. On va vivre un an dans la vie des trois enfants Ricard. »

À travers son roman, elle s’est demandé comment on survit à une enfance et à une adolescence où l’on a été victime de violence et d’abus, en se basant sur le cas fictif de Narcisse Ricard, qui était un père ignoble.

« Ça peut paraître lourd, mais je me suis servi des enfants de ces gens-là pour apporter un vent de fraîcheur à l’histoire », décrit l’auteure.

Documentation

Même si l’histoire des Ricard est fictive, Louise Lacoursière l’a cadrée dans un contexte historique très bien documenté.

« Je veux qu’on constate comment la situation de la femme était précaire dans notre société, au tournant du siècle, note-t-elle. Tout ce que le lecteur peut vérifier est documenté. Ce qui sort de mon imagination, c’est le choix des thèmes, et le choix des émotions que je veux qui dominent dans le roman. »

Le Dr Alexandre Bourassa, jeune médecin et mari de Marie-Ange, dépeint le travail et les connaissances d’un jeune médecin de l’époque.

« Je me suis documentée dans des revues médicales de l’époque et deux médecins ont vérifié mon texte. Ils devaient se baser sur les références historiques, non sur leurs études et leurs connaissances actuelles. Un historien a aussi passé mon texte au crible. »

Photo courtoisie, Éditions Libre Expression