Un destin lié au Québec

Artiste français qui cumule plus de 70 ans de carrière, Hugues Aufray s’amène ici pour une courte série de spectacles de ce côté-ci de l’Atlantique. Pour le chanteur de Santiano et Hasta Luego, son destin est profondément lié au Québec, notamment à Céline Dion et Félix Leclerc.

Céline Dion doit son prénom à Hugues Aufray. C’est la chanson de ce dernier, Céline, qui a convaincu Thérèse Dion de ne pas se faire avorter du 14e enfant dont elle était enceinte, dans les années 1960.

« Elle doit sa vie à ma chanson, dit M. Aufray, rencontré à Montréal il y a quelques semaines. Thérèse Dion ne devait pas garder l’enfant et elle avait changé d’idée en entendant ma chanson. Elle avait dit à Adhémar que si elle avait une fille, elle s’appellerait Céline. »

Il y a quelques années, Hugues Aufray a été invité à chanter pour Céline Dion lors d’une émission spéciale animée par Michel Drucker. Par la suite, il a tenté de contacter la chanteuse pour lui proposer de chanter un duo. Il n’a pas eu de retour de sa part. « Je n’ai pas perdu espoir », dit-il, avec une petite amertume.

Cousins canadiens

Hugues Aufray n’a pas un lien avec le Québec que par Céline Dion. Il est attaché à notre province depuis sa tendre enfance. À l’époque, une de ses tantes avait épousé un diplomate canadien. « Quand nos cousins canadiens venaient nous visiter en France, on était pleins d’admiration, dit-il. Il y en a qui avaient le rêve américain. Nous, c’était le rêve canadien. »

En 2005, le lien avec le Québec s’est poursuivi lorsque Hugues Aufray a sorti un album hommage à Félix Leclerc. Le disque, selon le chanteur français, a toutefois connu des problèmes de distribution et s’est avéré un échec.

« Pour moi, ç’a été forcément une déception, dit-il. Je n’ai même pas pu faire de tournée avec ces chansons. »

Visiteur d’un soir

Heureusement, dans quelques jours, Hugues Aufray pourra offrir quelques reprises de Félix Leclerc au public québécois dans sa petite tournée de sept dates.

« Le concert s’appelle Visiteur d’un soir. Le visiteur n’est pas le chanteur, mais plutôt le public. Je considère que la scène est ma maison. Je suis chez moi, avec mes musiciens. Le public vient passer la soirée chez moi. On va faire la veillée devant la cheminée. »

Dans ce spectacle, Aufray proposera de 25 à 30 chansons, dont ses plus grands succès. « Les piliers de ma carrière y seront. C’est Santiano, Hasta Luego, Céline, Adieu monsieur le professeur, Stewball, Dès que le printemps revient et Les crayons de couleur. »

Il offrira également des reprises de Leclerc, Georges Brassens et Bob Dylan. « Je vais aussi raconter des histoires. Il y aura un temps de parole. »

En pleine forme

À 89 ans, Hugues Aufray assure être encore en pleine forme et ne pas voir cette tournée comme son ultime tour de piste. « Je joue encore de la guitare sur scène. Mon objectif n’est pas tellement de battre un record en chanson. Mais c’est de terminer quelque chose qui n’est pas terminé. »

Très actif, le chanteur mentionne travailler sur un nouveau projet de disque qui se voudra folk-country-rock. Il est aussi en train d’écrire sa biographie et continue à faire de la sculpture. « J’ai du boulot et je ferai tout pour le terminer. »

► Hugues Aufray présentera son spectacle Visiteur d’un soir à Montréal (Maison symphonique, 24 novembre), Gatineau (Salle Odyssée, 25 novembre), Sherbrooke (Salle Maurice O’Bready, 26 novembre), Saint-Eustache (Le Zénith, 27 novembre), Saint-Roch-de-l’Achigan (Complexe JC Perreault, 29 novembre), Trois-Rivières (Théâtre du Cégep, 30 novembre) et Québec (Palais Montcalm, 1er décembre). Pour les détails : huguesaufray.com.