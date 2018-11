Bottines et babines

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a sabré bien des programmes, jeudi, notamment les services aux francophones. Il a ainsi mis fin au projet d’université de langue française et aboli le Commissariat aux services en français, récoltant une pluie de critiques. Aberrant, épouvantable, insultant : tous les qualificatifs y sont passés. L’attitude du gouvernement, qui semble bien peu se soucier de sa minorité francophone, n’augure rien de bon pour la vitalité de la francophonie hors Québec.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a annoncé en grande pompe la construction d’un « mini-aéroport » destiné à la recherche, composé d’une reproduction réaliste d’un terminal et de cinq laboratoires « pour simuler et étudier l’expérience globale de voyage des passagers ». Construit au coût de 12 M$ à Ottawa, ce serait un projet unique en son genre. Parions que plusieurs se demandent : était-ce vraiment nécessaire ?

¨hoto d'archives, Christopher Nardi

Le fédéral et le gouvernement caquiste ne logent pas à la même adresse en matière de politique d’immigration. N’empêche qu’Ottawa semble bien ouvert à négocier quant au seuil d’immigration que voudrait abaisser François Legault, alors que la situation laissait présager un affrontement entre les deux collines. La collaboration semblait régner à l’issue de la rencontre, jeudi, entre le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, et le ministre fédéral des relations intergouvernementales, Dominic LeBlanc.